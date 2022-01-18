https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768327776.html
Иеромонах рассказал, кому не следует окунаться в прорубь на Крещение
Иеромонах рассказал, кому не следует окунаться в прорубь на Крещение - РИА Новости, 18.01.2022
Иеромонах рассказал, кому не следует окунаться в прорубь на Крещение
Людям с болезнями сердца и тем, кто склонен к простуде, не стоит участвовать в крещенских купаниях, рассказал в интервью РИА Новости иеромонах-реаниматолог... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:25
2022-01-18T11:25
2022-01-18T12:15
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Людям с болезнями сердца и тем, кто склонен к простуде, не стоит участвовать в крещенских купаниях, рассказал в интервью РИА Новости иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сеньчуков)."Не очень хорошо человеку с какой-то кардиальной патологией, не имеющему опыта постоянного моржевания, погружаться в прорубь, тем более в сильный мороз. Это может и не кончиться ничем плохим, но для кого-то это может быть достаточно печально. Особенно если не входить постепенно в воду, а броситься: разница температур может вызвать нарушение функций сердца", - сказал Сеньчуков.Он отметил, что людям, которые склонны к простудным заболеваниям, тоже стоит задуматься необходимости погружения, если они не имеют возможности укрыться чем-то немедленно после выхода из проруби. "Хотя здоровому человеку это и не повредит", - добавил иеромонах.Праздник Крещения Господня, или Богоявления, отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.Крещение в России традиционно сопровождают массовые купания в ледяной воде в освященных прорубях.Полный текст интервью иеромонаха-реаниматолога Феодорита >>
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русская православная церковь, крещение господне, россия
11:25 18.01.2022 (обновлено: 12:15 18.01.2022)
Иеромонах рассказал, кому не следует окунаться в прорубь на Крещение
Иеромонах-реаниматолог: "сердечникам" и склонным к простуде не стоит окунаться в прорубь
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Людям с болезнями сердца и тем, кто склонен к простуде, не стоит участвовать в крещенских купаниях, рассказал в интервью РИА Новости иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сеньчуков).
"Не очень хорошо человеку с какой-то кардиальной патологией, не имеющему опыта постоянного моржевания, погружаться в прорубь, тем более в сильный мороз. Это может и не кончиться ничем плохим, но для кого-то это может быть достаточно печально. Особенно если не входить постепенно в воду, а броситься: разница температур может вызвать нарушение функций сердца", - сказал Сеньчуков.
Он отметил, что людям, которые склонны к простудным заболеваниям, тоже стоит задуматься необходимости погружения, если они не имеют возможности укрыться чем-то немедленно после выхода из проруби. "Хотя здоровому человеку это и не повредит", - добавил иеромонах.
Праздник Крещения Господня, или Богоявления, отмечают в Русской православной церкви
19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана
.
Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.
Крещение в России
традиционно сопровождают массовые купания в ледяной воде в освященных прорубях.