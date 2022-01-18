https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768331400.html

В России выявили 31 252 новых случая COVID-19

В России выявили 31 252 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022

В России выявили 31 252 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России заразились коронавирусом более 31 тысячи человек — это максимум с 7 декабря, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:41

2022-01-18T11:41

2022-01-18T12:40

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России заразились коронавирусом более 31 тысячи человек — это максимум с 7 декабря, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 31 252 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5037 (16,1 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 30 726 инфицированных, темп прироста увеличился с 0,28 до 0,29 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 865 512 человек.Умерли за сутки 688 пациентов (днем ранее — 670), общее число летальных исходов достигло 322 678. Выписались после лечения 24 564, за все время выздоровели 9 902 935 человек.Больше всего заразившихся в Москве — 8342 (вчера было 7529), Санкт-Петербурге — 4078, Подмосковье — 2754, Краснодарском крае — 715, Свердловской области — 597, Ростовской — 554, на Ставрополье — 547, в Пермском крае — 459, Воронежской области — 416, Красноярском крае — 385.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — двое заболевших, в Ненецком автономном округе их пятеро, а в Магаданской области — 18.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 325 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.Россия занимает в этом списке шестое место. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что из-за распространения омикрон-штамма и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.По данным ученых из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, пик новой волны заболеваемости в России может наступить 22 января.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768318743.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/koronavirus-1768334318.html

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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