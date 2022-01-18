Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768331400.html
В России выявили 31 252 новых случая COVID-19
В России выявили 31 252 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
В России выявили 31 252 новых случая COVID-19
За минувшие сутки в России заразились коронавирусом более 31 тысячи человек — это максимум с 7 декабря, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:41
2022-01-18T12:40
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767193484_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a28b718c7d3c1cdb2dda27a93633f5ae.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России заразились коронавирусом более 31 тысячи человек — это максимум с 7 декабря, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 31 252 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5037 (16,1 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 30 726 инфицированных, темп прироста увеличился с 0,28 до 0,29 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 865 512 человек.Умерли за сутки 688 пациентов (днем ранее — 670), общее число летальных исходов достигло 322 678. Выписались после лечения 24 564, за все время выздоровели 9 902 935 человек.Больше всего заразившихся в Москве — 8342 (вчера было 7529), Санкт-Петербурге — 4078, Подмосковье — 2754, Краснодарском крае — 715, Свердловской области — 597, Ростовской — 554, на Ставрополье — 547, в Пермском крае — 459, Воронежской области — 416, Красноярском крае — 385.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — двое заболевших, в Ненецком автономном округе их пятеро, а в Магаданской области — 18.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 325 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.Россия занимает в этом списке шестое место. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что из-за распространения омикрон-штамма и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.По данным ученых из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, пик новой волны заболеваемости в России может наступить 22 января.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
https://ria.ru/20220118/omikron-1768318743.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220118/koronavirus-1768334318.html
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767193484_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_b2ecc5e39bc2572e4dda0e1d6bf731ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:41 18.01.2022 (обновлено: 12:40 18.01.2022)
 
В России выявили 31 252 новых случая COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 31 252

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России заразились коронавирусом более 31 тысячи человек — это максимум с 7 декабря, следует из данных оперативного штаба.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 31 252 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5037 (16,1 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
10:44Распространение коронавируса
Российский врач заразился "омикроном" и описал впечатления
Накануне зарегистрировали 30 726 инфицированных, темп прироста увеличился с 0,28 до 0,29 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 865 512 человек.
Умерли за сутки 688 пациентов (днем ранее — 670), общее число летальных исходов достигло 322 678. Выписались после лечения 24 564, за все время выздоровели 9 902 935 человек.
Больше всего заразившихся в Москве — 8342 (вчера было 7529), Санкт-Петербурге — 4078, Подмосковье — 2754, Краснодарском крае — 715, Свердловской области — 597, Ростовской — 554, на Ставрополье — 547, в Пермском крае — 459, Воронежской области — 416, Красноярском крае — 385.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — двое заболевших, в Ненецком автономном округе их пятеро, а в Магаданской области — 18.
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
11:56В мире
Ученые предупредили об "ужасающем" свойстве коронавируса
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 325 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.
Россия занимает в этом списке шестое место. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что из-за распространения омикрон-штамма и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.
По данным ученых из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, пик новой волны заболеваемости в России может наступить 22 января.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта 2020, 16:40Распространение коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
22:31В США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины
22:29СМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" Дунаевского
Лента новостейМолния
Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атакахВ США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из УкраиныСМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" Дунаевского