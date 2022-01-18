Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220118/kamchatka-1768356667.html
Два туриста на Камчатке попали под лавины
Два туриста на Камчатке попали под лавины - РИА Новости, 18.01.2022
Два туриста на Камчатке попали под лавины
Двое мужчин на снегоходах попали под лавины на пути к горячим источникам на Камчатке, обоих удалось спасти, рассказал РИА Новости один из участников поездки. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:44
2022-01-18T13:44
туризм
камчатский край
новости - туризм
туристы
туризм
куда поехать
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748096017_422:0:4063:2048_1920x0_80_0_0_565b87f8ec29e93bce0678d83c89275f.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв - РИА Новости. Двое мужчин на снегоходах попали под лавины на пути к горячим источникам на Камчатке, обоих удалось спасти, рассказал РИА Новости один из участников поездки."Это натоптанная шахма (колея - прим.ред.) на Банные горячие источники. Где-то в трех километрах от места увидели, что идет лавина. Последний наш потянулся, чтобы активировать противолавинный рюкзак, но не успел, его сшибло, накрыло с головой. Благо, ехали цепочкой, увидели и быстро откопали", — рассказал очевидец, уточнив, что травм мужчина не получил.Всего в группе было шесть снегоходчиков. Лавина сошла на последний в ряду."Когда откопали, поехали дальше. Через 500 метров накрыло лавиной второго. Уже с другого берега кулуара (место между сопок - ред.) сошла. Его по руль засыпало", — рассказал участник поездки.Оба мужчины, попавшие под лавины, являются жителями Камчатского края, уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220113/kamchatka-1767624702.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748096017_1268:0:3999:2048_1920x0_80_0_0_82580f9faa116886deda72d0fcc0cba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатский край, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, куда можно лететь
13:44 18.01.2022
 
Два туриста на Камчатке попали под лавины

Два туриста на Камчатке попали под лавины, обошлось без травм

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв - РИА Новости. Двое мужчин на снегоходах попали под лавины на пути к горячим источникам на Камчатке, обоих удалось спасти, рассказал РИА Новости один из участников поездки.
"Это натоптанная шахма (колея - прим.ред.) на Банные горячие источники. Где-то в трех километрах от места увидели, что идет лавина. Последний наш потянулся, чтобы активировать противолавинный рюкзак, но не успел, его сшибло, накрыло с головой. Благо, ехали цепочкой, увидели и быстро откопали", — рассказал очевидец, уточнив, что травм мужчина не получил.
Всего в группе было шесть снегоходчиков. Лавина сошла на последний в ряду.
"Когда откопали, поехали дальше. Через 500 метров накрыло лавиной второго. Уже с другого берега кулуара (место между сопок - ред.) сошла. Его по руль засыпало", — рассказал участник поездки.
Оба мужчины, попавшие под лавины, являются жителями Камчатского края, уточнил собеседник агентства.
Циклон в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 12:22Туризм
Власти Камчатки предупредили туристов об опасности схода лавин
 
ТуризмКамчатский крайНовости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
22:31В США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины
22:29СМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" Дунаевского
22:10Госсекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии
Лента новостейМолния
США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атакахВ США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из УкраиныСМИ сообщили о госпитализации звезды "Курьера" ДунаевскогоГоссекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии