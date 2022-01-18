https://ria.ru/20220118/kamchatka-1768356667.html
Два туриста на Камчатке попали под лавины
Два туриста на Камчатке попали под лавины - РИА Новости, 18.01.2022
Два туриста на Камчатке попали под лавины
Двое мужчин на снегоходах попали под лавины на пути к горячим источникам на Камчатке, обоих удалось спасти, рассказал РИА Новости один из участников поездки. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:44
2022-01-18T13:44
2022-01-18T13:44
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв - РИА Новости. Двое мужчин на снегоходах попали под лавины на пути к горячим источникам на Камчатке, обоих удалось спасти, рассказал РИА Новости один из участников поездки."Это натоптанная шахма (колея - прим.ред.) на Банные горячие источники. Где-то в трех километрах от места увидели, что идет лавина. Последний наш потянулся, чтобы активировать противолавинный рюкзак, но не успел, его сшибло, накрыло с головой. Благо, ехали цепочкой, увидели и быстро откопали", — рассказал очевидец, уточнив, что травм мужчина не получил.Всего в группе было шесть снегоходчиков. Лавина сошла на последний в ряду."Когда откопали, поехали дальше. Через 500 метров накрыло лавиной второго. Уже с другого берега кулуара (место между сопок - ред.) сошла. Его по руль засыпало", — рассказал участник поездки.Оба мужчины, попавшие под лавины, являются жителями Камчатского края, уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220113/kamchatka-1767624702.html
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камчатский край, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, куда можно лететь
Два туриста на Камчатке попали под лавины
Два туриста на Камчатке попали под лавины, обошлось без травм
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв - РИА Новости. Двое мужчин на снегоходах попали под лавины на пути к горячим источникам на Камчатке, обоих удалось спасти, рассказал РИА Новости один из участников поездки.
"Это натоптанная шахма (колея - прим.ред.) на Банные горячие источники. Где-то в трех километрах от места увидели, что идет лавина. Последний наш потянулся, чтобы активировать противолавинный рюкзак, но не успел, его сшибло, накрыло с головой. Благо, ехали цепочкой, увидели и быстро откопали", — рассказал очевидец, уточнив, что травм мужчина не получил.
Всего в группе было шесть снегоходчиков. Лавина сошла на последний в ряду.
"Когда откопали, поехали дальше. Через 500 метров накрыло лавиной второго. Уже с другого берега кулуара (место между сопок - ред.) сошла. Его по руль засыпало", — рассказал участник поездки.
Оба мужчины, попавшие под лавины, являются жителями Камчатского края, уточнил собеседник агентства.