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Украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе
Украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе - РИА Новости, 18.01.2022
Украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе
Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Новолуганское, сообщил... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:56
2022-01-18T16:56
в мире
киев
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Новолуганское, сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
16:56 18.01.2022
 
Украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе

Народная милиция ЛНР: украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинский военнослужащий
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ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Новолуганское, сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин.
"В ходе проведения инженерных работ по оборудованию позиции для стрельбы из автоматического гранатомета станкового АГС-17 в районе населенного пункта Новолуганское. В результате подрыва на взрывном устройстве получил осколочные ранения грудной клетки военнослужащий 2-го батальона 30-й бригады ВС Украины – ред.)", - заявил Мазейкин.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Украинский солдат в окопе на линии разграничения с Донецкой областью - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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