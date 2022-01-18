Украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе
Народная милиция ЛНР: украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе
© AP Photo / Andriy DubchakУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинский военнослужащий
ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Новолуганское, сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин.
"В ходе проведения инженерных работ по оборудованию позиции для стрельбы из автоматического гранатомета станкового АГС-17 в районе населенного пункта Новолуганское. В результате подрыва на взрывном устройстве получил осколочные ранения грудной клетки военнослужащий 2-го батальона 30-й бригады ВС Украины – ред.)", - заявил Мазейкин.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.