https://ria.ru/20220118/donbass-1768410234.html

Украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе

Украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе - РИА Новости, 18.01.2022

Украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе

Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Новолуганское, сообщил... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:56

2022-01-18T16:56

2022-01-18T16:56

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киев

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Новолуганское, сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220118/donbass-1768245999.html

киев

луганская народная республика

донбасс

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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр