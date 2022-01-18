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МВД Белоруссии проводит учения по пресечению беспорядков
МВД Белоруссии проводит учения по пресечению беспорядков - РИА Новости, 18.01.2022
МВД Белоруссии проводит учения по пресечению беспорядков
МВД Белоруссии на фоне событий в Казахстане сообщило, что проводит учения с территориальными органами внутренних дел и внутренних войск, будут отработаны... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:14
2022-01-18T17:14
в мире
казахстан
александр лукашенко
омон россии
telegram (приложение)
мвд белоруссии
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МИНСК, 18 янв – РИА Новости. МВД Белоруссии на фоне событий в Казахстане сообщило, что проводит учения с территориальными органами внутренних дел и внутренних войск, будут отработаны вопросы пресечения массовых беспорядков и ликвидации групп террористов.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что находящаяся за рубежом оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он связан с готовящимся в республике конституционным референдумом. Планируется, что конституционный референдум состоится во второй половине февраля."Министерством внутренних дел проводятся плановые учения с задействованием территориальных органов внутренних дел и внутренних войск", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Уточняется, что "комплексные мероприятия с участием подразделений ОМОН, СОБР, соединений и воинских частей внутренних войск пройдут в течение этой недели"."Планируется отработать вопросы обеспечения охраны общественного порядка, пресечения массовых беспорядков, а также вопросы и тактические действия по ликвидации групп террористов, экстремистских группировок и вооруженных преступников", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "события в Казахстане, сопровождавшиеся массовыми беспорядками, нападением и захватом государственных учреждений, в том числе военных объектов, подтвердили необходимость отработки различных сценариев развития ситуаций".
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в мире, казахстан, александр лукашенко, омон россии, telegram (приложение), мвд белоруссии
17:14 18.01.2022
 
МВД Белоруссии проводит учения по пресечению беспорядков

МВД Белоруссии на фоне событий в Казахстане проводит учения по пресечению беспорядков

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов в Минске
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МИНСК, 18 янв – РИА Новости. МВД Белоруссии на фоне событий в Казахстане сообщило, что проводит учения с территориальными органами внутренних дел и внутренних войск, будут отработаны вопросы пресечения массовых беспорядков и ликвидации групп террористов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что находящаяся за рубежом оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он связан с готовящимся в республике конституционным референдумом. Планируется, что конституционный референдум состоится во второй половине февраля.
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"Министерством внутренних дел проводятся плановые учения с задействованием территориальных органов внутренних дел и внутренних войск", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Уточняется, что "комплексные мероприятия с участием подразделений ОМОН, СОБР, соединений и воинских частей внутренних войск пройдут в течение этой недели".
"Планируется отработать вопросы обеспечения охраны общественного порядка, пресечения массовых беспорядков, а также вопросы и тактические действия по ликвидации групп террористов, экстремистских группировок и вооруженных преступников", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "события в Казахстане, сопровождавшиеся массовыми беспорядками, нападением и захватом государственных учреждений, в том числе военных объектов, подтвердили необходимость отработки различных сценариев развития ситуаций".
 
В миреКазахстанАлександр ЛукашенкоОМОН РоссииTelegram (приложение)МВД Белоруссии
 
 
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