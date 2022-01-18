https://ria.ru/20220118/alibasov-1768315738.html

Алибасов и Федосеева-Шукшина воссоединились

Алибасов и Федосеева-Шукшина воссоединились - РИА Новости, 18.01.2022

Алибасов и Федосеева-Шукшина воссоединились

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина воссоединились для празднования Старого Нового года. Совместную фотографию шоумен выложил в социальных сетях. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:38

2022-01-18T10:38

2022-01-18T10:38

шоубиз

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лидия федосеева-шукшина

шоу-бизнес

бари алибасов

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина воссоединились для празднования Старого Нового года. Совместную фотографию шоумен выложил в социальных сетях.Пара развелась в сентябре 2021 года после трех лет брака. Разводу предшествовала череда скандалов. Например, Бари переоформил на своего представителя квартиру, полученную от артистки. После этого шоумен представил общественности свою любовницу. Однако развод каждый раз откладывался.Поклонники в комментариях наряду с поздравлениями усомнились в искренности чувств пары.Дочь актрисы Ольга рассказывала, что ее мать больна и "до конца не понимает, что происходит вокруг нее".В свою очередь, сын шоумена также настаивал на разводе, поскольку считал, что брак подорвал здоровье его отца.

https://ria.ru/20210816/shukshina-1745881397.html

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знаменитости, лидия федосеева-шукшина, шоу-бизнес, бари алибасов