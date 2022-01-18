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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220118/alibasov-1768315738.html
Алибасов и Федосеева-Шукшина воссоединились
Алибасов и Федосеева-Шукшина воссоединились - РИА Новости, 18.01.2022
Алибасов и Федосеева-Шукшина воссоединились
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина воссоединились для празднования Старого Нового года. Совместную фотографию шоумен выложил в социальных сетях. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:38
2022-01-18T10:38
шоубиз
знаменитости
лидия федосеева-шукшина
шоу-бизнес
бари алибасов
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина воссоединились для празднования Старого Нового года. Совместную фотографию шоумен выложил в социальных сетях.Пара развелась в сентябре 2021 года после трех лет брака. Разводу предшествовала череда скандалов. Например, Бари переоформил на своего представителя квартиру, полученную от артистки. После этого шоумен представил общественности свою любовницу. Однако развод каждый раз откладывался.Поклонники в комментариях наряду с поздравлениями усомнились в искренности чувств пары.Дочь актрисы Ольга рассказывала, что ее мать больна и "до конца не понимает, что происходит вокруг нее".В свою очередь, сын шоумена также настаивал на разводе, поскольку считал, что брак подорвал здоровье его отца.
https://ria.ru/20210816/shukshina-1745881397.html
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знаменитости, лидия федосеева-шукшина, шоу-бизнес, бари алибасов
10:38 18.01.2022
 
Алибасов и Федосеева-Шукшина воссоединились

Алибасов и Федосеева-Шукшина воссоединились после развода на празднике

© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкКиноактриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы "На-на" Бари Алибасов
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер группы На-на Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Петр Чернов
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина воссоединились для празднования Старого Нового года. Совместную фотографию шоумен выложил в социальных сетях.

"Отпраздновали с Лидушой Старый Новый год", – лаконично написал продюсер.

Пара развелась в сентябре 2021 года после трех лет брака. Разводу предшествовала череда скандалов. Например, Бари переоформил на своего представителя квартиру, полученную от артистки. После этого шоумен представил общественности свою любовницу. Однако развод каждый раз откладывался.
Поклонники в комментариях наряду с поздравлениями усомнились в искренности чувств пары.

"Не смешите людей", "Наша песня хороша, начинай сначала", "Детский сад, вроде взрослые люди", – написали подписчики.

Дочь актрисы Ольга рассказывала, что ее мать больна и "до конца не понимает, что происходит вокруг нее".
"Алибасов и его близкие обвели маму вокруг пальца, и после этого она говорит, что прощает Бари! Он мне на глазах у всех говорил: "Сдохни, тварь!", а мама брала его за ручку и уходила", – отмечала Шукшина.
В свою очередь, сын шоумена также настаивал на разводе, поскольку считал, что брак подорвал здоровье его отца.
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ШоубизЗнаменитостиЛидия Федосеева-ШукшинаШоу-бизнесБари Алибасов
 
 
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