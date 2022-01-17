https://ria.ru/20220117/zelenskiy-1768249989.html

Порошенко назвал Зеленского неадекватным человеком

Порошенко назвал Зеленского неадекватным человеком - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко назвал Зеленского неадекватным человеком

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает действующего главу государства Владимира Зеленского неадекватным человеком, что является опасным для страны. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:20

2022-01-17T17:20

2022-01-17T17:20

в мире

украина

варшава

турция

владимир зеленский

петр порошенко

керченский пролив

европейская солидарность

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает действующего главу государства Владимира Зеленского неадекватным человеком, что является опасным для страны.Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы. При прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек госграницу. Печерский райсуд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения по делу о госизмене.По словам, экс-президента решение о подозрении в госизмене было эмоциональным решением властей, которое "тяжело понять". По мнению Порошенко, его никто не хотел подписывать, потому что это самоубийство."Судьи, правоохранители, следователи, все пытаются избежать незаконных действий, понимая, что через год-полтора придется за это отвечать. Я подумаю, оставлять ли вам это в интервью или нет, но Зеленский – человек неадекватный. И это опасно для страны. Подчеркиваю, речь не идет о том, что опасен для Порошенко. Принятие решений в таком неадекватном состоянии опасно для страны. В том числе при принятии решений о преследовании оппозиции", - заявил Порошенко в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в понедельник.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768241835.html

https://ria.ru/20220115/pushkov-1767944850.html

украина

варшава

турция

керченский пролив

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в мире, украина, варшава, турция, владимир зеленский, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность