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Первый в России завод пребиотиков построен при поддержке Корпорации МСП

Первый в России завод пребиотиков построен при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 17.01.2022

Первый в России завод пребиотиков построен при поддержке Корпорации МСП

МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) профинансировал строительство в ОЭЗ "Данков" в Липецкой области импортозамещающего производства компании "ИстАгро... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:03

2022-01-17T16:03

2022-01-17T16:03

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) профинансировал строительство в ОЭЗ "Данков" в Липецкой области импортозамещающего производства компании "ИстАгро Дон" по выпуску инулина из топинамбура, сообщает банк.В настоящее времени строительство завода завершено, проект профинансирован банком на сумму 955 миллионов рублей под гарантии Корпорации МСП на сумму 495 миллионов рублей и Фондом "МИР" (дочерняя структура Корпорации МСП) на сумму 175 миллионов рублей. Общая стоимость проекта – 2,7 миллиарда рублей.Продукция будет использоваться в медицинской и пищевой промышленности, в частности, в детском и диетическом питании. Как сообщил генеральный директор ООО "ИстАгро Дон" Олег Зайцев, слова которого приводятся в сообщении, мощность завода по переработке составит до 500 тонн топинамбура в сутки, годовой объем конечной продукции – до 15 тысяч тонн. На предприятии создадут до 80 рабочих мест. Продукция будет поставляться отечественным предприятиям и экспортироваться в страны дальнего и ближнего зарубежья."Новый завод – еще один успешный пример внедрения инновационных и промышленных технологий и решения стратегических задач. Теперь в стране есть собственное производство инулина. Корпорация МСП продолжит развивать диалог с бизнесом, совместно совершенствовать меры поддержки и внедрять новые. Такой подход показывает высокую эффективность, позволяет предпринимателям оперативно решать задачи различной сложности", – процитировали в банке слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

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новости компаний - экономика, мсп банк, корпорация мсп, россия