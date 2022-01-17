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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/tuva-1768156679.html
В Туве запретили массовые мероприятия из-за "омикрона"
В Туве запретили массовые мероприятия из-за "омикрона" - РИА Новости, 17.01.2022
В Туве запретили массовые мероприятия из-за "омикрона"
Власти Тувы из-за сложной обстановки с коронавирусной инфекцией и выявленным штаммом "омикрон" запретили до 1 апреля проведение массовых мероприятий в... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T09:58
2022-01-17T10:05
распространение коронавируса
общество
республика тыва
коронавирус covid-19
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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Власти Тувы из-за сложной обстановки с коронавирусной инфекцией и выявленным штаммом "омикрон" запретили до 1 апреля проведение массовых мероприятий в республике, сообщает пресс-служба мэрии Кызыла на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте"."Сегодня на аппаратном совещании главы РТ Людмила Салчак - главный санитарный врач региона, объявила о запрете массовых мероприятий до 1 апреля 2022 года. Стоит пояснить, что в числе массовых: спортивные, творческие, семейные, развлекательные, религиозные и др. Кроме этого, до особого распоряжения приостанавливается деятельность детских игровых комнат, компьютерных залов и ночных клубов", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что эти меры действовали и ранее, но в конце прошлого года их отменили из-за стабилизации эпидситуации. По данным оперштаба, за последние сутки в Кызыле выявлено 39 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей зафиксирован резкий скачок - на 78 случаев."Однако, как стало известно, в республике зафиксированы случаи нового "омикрон"-штамма, который опасен высоким уровнем заражаемости - один больной может инфицировать до 12 человек", - сообщает пресс-служба.На фоне этого муниципалитетам поручено провести работу на местах. В первую очередь донести информацию до граждан, проверить учреждения на соблюдение антиковидных правил, возобновить фильтрацию помещений, ввести строгий контроль за соблюдением масочного режима, вести строгой учет заболевших сотрудников; нельзя допускать к работе граждан с признаками ОРВИ.Республиканским правительством поставлена задача нарастить темпы по развертыванию дополнительного коечного фонда. Усилить внимание на необходимости повышения охвата населения вакцинацией. Жителей республики просят отнестись с пониманием к вынужденной отмене Крещения и Нового года по лунному календарю - Шагаа. Мероприятия поручено провести в онлайн-формате.
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общество, республика тыва, коронавирус covid-19
09:58 17.01.2022 (обновлено: 10:05 17.01.2022)
 
В Туве запретили массовые мероприятия из-за "омикрона"

В Туве запретили массовые мероприятия до 1 апреля из-за "омикрона"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМногофункциональный ковид-госпиталь
Многофункциональный ковид-госпиталь - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Власти Тувы из-за сложной обстановки с коронавирусной инфекцией и выявленным штаммом "омикрон" запретили до 1 апреля проведение массовых мероприятий в республике, сообщает пресс-служба мэрии Кызыла на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте".
"Сегодня на аппаратном совещании главы РТ Людмила Салчак - главный санитарный врач региона, объявила о запрете массовых мероприятий до 1 апреля 2022 года. Стоит пояснить, что в числе массовых: спортивные, творческие, семейные, развлекательные, религиозные и др. Кроме этого, до особого распоряжения приостанавливается деятельность детских игровых комнат, компьютерных залов и ночных клубов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что эти меры действовали и ранее, но в конце прошлого года их отменили из-за стабилизации эпидситуации. По данным оперштаба, за последние сутки в Кызыле выявлено 39 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей зафиксирован резкий скачок - на 78 случаев.
"Однако, как стало известно, в республике зафиксированы случаи нового "омикрон"-штамма, который опасен высоким уровнем заражаемости - один больной может инфицировать до 12 человек", - сообщает пресс-служба.
На фоне этого муниципалитетам поручено провести работу на местах. В первую очередь донести информацию до граждан, проверить учреждения на соблюдение антиковидных правил, возобновить фильтрацию помещений, ввести строгий контроль за соблюдением масочного режима, вести строгой учет заболевших сотрудников; нельзя допускать к работе граждан с признаками ОРВИ.
Республиканским правительством поставлена задача нарастить темпы по развертыванию дополнительного коечного фонда. Усилить внимание на необходимости повышения охвата населения вакцинацией. Жителей республики просят отнестись с пониманием к вынужденной отмене Крещения и Нового года по лунному календарю - Шагаа. Мероприятия поручено провести в онлайн-формате.
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