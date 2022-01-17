https://ria.ru/20220117/subsidii-1768245202.html

Турчак призвал подумать о субсидиях местным властям для подготовки служащих

Турчак призвал подумать о субсидиях местным властям для подготовки служащих - РИА Новости, 17.01.2022

Турчак призвал подумать о субсидиях местным властям для подготовки служащих

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак считает, что можно было бы обсудить выделение субсидий региональным и местным властям для повышения квалификации... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:03

2022-01-17T17:03

2022-01-17T17:04

общество

андрей турчак

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак считает, что можно было бы обсудить выделение субсидий региональным и местным властям для повышения квалификации муниципальным служащим."Следует проработать вопрос о предоставлении субсидий региональным и местным бюджетам на реализацию программ подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих", - сказал он в понедельник на заседании Совета по местному самоуправлению при Совфеде.Турчак считает, что особенно важно наладить финансирование обучения по программам, связанным с цифровой трансформацией. "В экспертной среде обсуждается идея создания централизованной информационной системы доступа к программам обучения. Это позволило бы сделать процесс обучения более целенаправленным в зависимости от компетенций и занимаемой должности специалиста", - сообщил сенатор.Он выступил также за развитие практики целевого обучения с последующим прохождением муниципальной службы. "Следует подумать о совершенствовании подходов к формированию кадрового резерва. И закреплению единых подходов к требованиям и критериям отбора кандидатов", - заявил Турчак.Также, считает вице-спикер, можно было бы подумать о введении классных чинов для всех муниципальных служащих, сейчас такая возможность есть только у региональных госслужащих. Это будет способствовать повышению престижа муниципальной службы, отметил он.

https://ria.ru/20200302/1567095826.html

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общество, андрей турчак, совет федерации рф