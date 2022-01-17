https://ria.ru/20220117/sanaviatsiya-1768211806.html
Свыше 600 вылетов совершила санавиация Подмосковья в 2021 году
Свыше 600 вылетов совершила санавиация Подмосковья в 2021 году - РИА Новости, 17.01.2022
Свыше 600 вылетов совершила санавиация Подмосковья в 2021 году
Санитарная авиация Московской области с начала года помогла более чем 600 пациентам, говорится в сообщении регионального министерства здравоохранения. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:18
2022-01-17T14:18
2022-01-17T14:18
новости подмосковья
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светлана стригункова
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Санитарная авиация Московской области с начала года помогла более чем 600 пациентам, говорится в сообщении регионального министерства здравоохранения.В ведомстве напомнили, что санитарная авиация в бошинстве случаев доставляет пострадавших в медицинские организации Красногорска, Подольска, Ногинска – в травмоцентры 1 уровня и ожоговый центр, а также в Химкинскую областную больницу и Московский областной центр охраны материнства и детства."Санитарная авиация необходима, когда нужно срочно транспортировать пациента, который нуждается в экстренной медпомощи, в специализированные медорганизации. В прошлом году, благодаря специалистам службы, были эвакуированы почти 600 человек, из которых 347 пациентов – дети", - приводятся главы ведомства Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220117/vorobev-1768194939.html
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ногинск, московская область (подмосковье), красногорск, светлана стригункова