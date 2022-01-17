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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220117/samolety-1768231131.html
В Ульяновскую область из Казахстана прибывают самолеты с миротворцами
В Ульяновскую область из Казахстана прибывают самолеты с миротворцами - РИА Новости, 17.01.2022
В Ульяновскую область из Казахстана прибывают самолеты с миротворцами
Самолеты с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ начали прибывать на аэродром в Ульяновской области из Казахстана, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:38
2022-01-17T15:44
беспорядки в казахстане
казахстан
ульяновская область
одкб
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самолеты с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ начали прибывать на аэродром в Ульяновской области из Казахстана, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."На аэродром "Восточный" в Ульяновской области из Казахстана на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России начали прибывать российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ", - говорится в релизе.Также, как сообщалось, самолеты прибывают на подмосковный аэродром "Чкаловский". Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до среды, 19 января.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы начали возвращаться из Казахстана домой.
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казахстан, ульяновская область, одкб, воздушно-космические силы россии, россия
15:38 17.01.2022 (обновлено: 15:44 17.01.2022)
 
В Ульяновскую область из Казахстана прибывают самолеты с миротворцами

В Ульяновскую область начали прибывать самолеты с российскими миротворцами из Казахстана

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ
Фрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самолеты с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ начали прибывать на аэродром в Ульяновской области из Казахстана, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"На аэродром "Восточный" в Ульяновской области из Казахстана на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России начали прибывать российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ", - говорится в релизе.
Также, как сообщалось, самолеты прибывают на подмосковный аэродром "Чкаловский". Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до среды, 19 января.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.
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Беглый банкир заявил, что протесты в Казахстане координировали из Киева
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы начали возвращаться из Казахстана домой.
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанУльяновская областьОДКБВоздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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