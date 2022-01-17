15:38 17.01.2022 (обновлено: 15:44 17.01.2022)
В Ульяновскую область из Казахстана прибывают самолеты с миротворцами
В Ульяновскую область начали прибывать самолеты с российскими миротворцами из Казахстана
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ
Фрагмент военной амуниции военнослужащего РФ контингента миротворческих сил ОДКБ
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самолеты с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ начали прибывать на аэродром в Ульяновской области из Казахстана, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Также, как сообщалось, самолеты прибывают на подмосковный аэродром "Чкаловский". Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до среды, 19 января.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы начали возвращаться из Казахстана домой.