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В Ульяновскую область из Казахстана прибывают самолеты с миротворцами

В Ульяновскую область из Казахстана прибывают самолеты с миротворцами - РИА Новости, 17.01.2022

В Ульяновскую область из Казахстана прибывают самолеты с миротворцами

Самолеты с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ начали прибывать на аэродром в Ульяновской области из Казахстана, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:38

2022-01-17T15:38

2022-01-17T15:44

беспорядки в казахстане

казахстан

ульяновская область

одкб

воздушно-космические силы россии

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самолеты с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ начали прибывать на аэродром в Ульяновской области из Казахстана, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."На аэродром "Восточный" в Ульяновской области из Казахстана на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России начали прибывать российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ", - говорится в релизе.Также, как сообщалось, самолеты прибывают на подмосковный аэродром "Чкаловский". Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до среды, 19 января.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы начали возвращаться из Казахстана домой.

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казахстан, ульяновская область, одкб, воздушно-космические силы россии, россия