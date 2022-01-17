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В Москве реорганизуют еще пять участков бывших промзон
В Москве реорганизуют еще пять участков бывших промзон - РИА Новости, 17.01.2022
В Москве реорганизуют еще пять участков бывших промзон
Еще пять участков бывших промзон в Москве реорганизуют в рамках программы "Индустриальные кварталы", планируемый объем инвестиций превысит 220 миллиардов... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:16
2022-01-17T10:16
2022-01-17T10:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Еще пять участков бывших промзон в Москве реорганизуют в рамках программы "Индустриальные кварталы", планируемый объем инвестиций превысит 220 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Площадь пяти участков, которые ждет реорганизация, составляет 105 гектаров. Сейчас на этих территориях в основном находятся склады, а на одном - многолетний недострой, пятиэтажный гараж-стоянка", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Он добавил, что благодаря этому появятся новые производства, жилье и места для отдыха, будет создано 22 тысячи рабочих мест."Планируемый объем инвестиций превысит 220 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят восемь миллиардов рублей", - подчеркнул Ефимов.Реорганизуемые территории находятся в трех округах. В САО индустриальные кварталы появятся на участках промзон в Головинском и Тимирязевском районах. В СВАО - в районах Отрадное и Свиблово. На востоке работы запланированы на территории бывшей промзоны Калошино в Гольянове.По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, инвесторы построят более 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости.На трех участках, в Отрадном, Свиблово и Тимирязевском районе, построят только общественно-деловые здания, всего свыше 360 тысяч квадратных метров, в том числе 90 тысяч квадратных метров выделено на строительство гостиницы напротив Главного ботанического сада, уточняется в сообщении.
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москва, александр прохоров
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости
. Еще пять участков бывших промзон в Москве
реорганизуют в рамках программы "Индустриальные кварталы", планируемый объем инвестиций превысит 220 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Площадь пяти участков, которые ждет реорганизация, составляет 105 гектаров. Сейчас на этих территориях в основном находятся склады, а на одном - многолетний недострой, пятиэтажный гараж-стоянка", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Он добавил, что благодаря этому появятся новые производства, жилье и места для отдыха, будет создано 22 тысячи рабочих мест.
"Планируемый объем инвестиций превысит 220 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят восемь миллиардов рублей", - подчеркнул Ефимов.
Реорганизуемые территории находятся в трех округах. В САО индустриальные кварталы появятся на участках промзон в Головинском и Тимирязевском районах. В СВАО - в районах Отрадное
и Свиблово. На востоке работы запланированы на территории бывшей промзоны Калошино в Гольянове.
По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова
, инвесторы построят более 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости.
"Две территории сохранят промышленные функции. На участке в Гольяново современные высокотехнологичные производства и объект пожарной охраны разместятся на 166 тысячах квадратных метров, а общественно-деловые постройки займут более 120 тысяч квадратных метров. В Головинском районе производственные площади возведут на 500 тысячах квадратных метров, общественно-деловые постройки — более 166 тысяч квадратных метров, а жилье — 1,2 миллиона квадратных метров, из них почти 400 тысяч квадратных метров будет построено по программе реновации", — пояснил он.
На трех участках, в Отрадном, Свиблово и Тимирязевском районе, построят только общественно-деловые здания, всего свыше 360 тысяч квадратных метров, в том числе 90 тысяч квадратных метров выделено на строительство гостиницы напротив Главного ботанического сада, уточняется в сообщении.