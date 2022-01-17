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Из списка поручений Путина уберут пункты по законопроекту о QR-кодах

Из списка поручений Путина уберут пункты по законопроекту о QR-кодах - РИА Новости, 17.01.2022

Из списка поручений Путина уберут пункты по законопроекту о QR-кодах

Из перечня поручений президента России Владимира Путина уберут положения, связанные с законопроектом о QR-кодах, рассказал пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:03

2022-01-17T12:03

2022-01-17T16:20

экономика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Из перечня поручений президента России Владимира Путина уберут положения, связанные с законопроектом о QR-кодах, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было, в свою очередь, спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной "омикрона", новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных", — объяснил представитель Кремля.В первом пункте перечня, подготовленного после пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, президент поручал правительству совместно с парламентом, а также объединениями работодателей и представителями общественности доработать законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".Министров также обязывали обеспечить неукоснительное соблюдение прав граждан, а также создать механизм, который бы гарантировал доступность документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или наличие медицинских противопоказаний к ней, либо что гражданин перенес заболевание. Также правительство должно было оценить влияние законопроекта на деятельность организаций в различных отраслях экономики.Во втором пункте президент поручал министрам обеспечить до принятия законопроекта о QR-кодах готовность инфраструктуры и технологий, необходимых для реализации документа. Законопроект внесли 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го.В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего ее повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.В январе правительство отложило рассмотрение документа. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, причиной такого шага стала высокая неопределенность развития эпидемиологической ситуации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/kod-1767805066.html

https://ria.ru/20220115/zakonoproekt-1768005225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, дмитрий песков