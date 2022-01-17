16:52 17.01.2022 (обновлено: 17:17 17.01.2022)
Порошенко пытался устроить скандал в аэропорту, заявили в Раде
"Слуга народа": Порошенко пытался устроить искусственный скандал в аэропорту в Киеве
Петр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорте в Киеве
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко в аэропорту пытался устроить искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние, заявила пропрезидентская партия "Слуга народа".
"Сегодня экс-президент Петр Порошенко пытался устроить совершенно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние – вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, требуемые законом, - говорится в заявлении партии, которое опубликовала в Telegram пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
В партии считают такие действия Порошенко "проявлением позорных привычек старой политики".
"В то же время мы призываем представителей партии (Порошенко - ред.) "Европейская солидарность" не участвовать в политических спектаклях и попытаться убедить своего лидера, что политизация и скандализация не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу. Обидно, но другой подозреваемый по "угольному делу", господин (глава политсовета партии "Оппозиционная партия – За жизнь" Виктор – ред.) Медведчук, продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем его давний товарищ господин Порошенко", - говорится в заявлении.
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.