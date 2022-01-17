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Порошенко пытался устроить скандал в аэропорту, заявили в Раде
Порошенко пытался устроить скандал в аэропорту, заявили в Раде - РИА Новости, 17.01.2022
Порошенко пытался устроить скандал в аэропорту, заявили в Раде
Пятый президент Украины Петр Порошенко в аэропорту пытался устроить искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние, заявила пропрезидентская... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:52
2022-01-17T17:17
в мире
украина
киев
петр порошенко
варшава
турция
telegram (приложение)
керченский пролив
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко в аэропорту пытался устроить искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние, заявила пропрезидентская партия "Слуга народа"."Сегодня экс-президент Петр Порошенко пытался устроить совершенно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние – вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, требуемые законом, - говорится в заявлении партии, которое опубликовала в Telegram пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.В партии считают такие действия Порошенко "проявлением позорных привычек старой политики"."В то же время мы призываем представителей партии (Порошенко - ред.) "Европейская солидарность" не участвовать в политических спектаклях и попытаться убедить своего лидера, что политизация и скандализация не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу. Обидно, но другой подозреваемый по "угольному делу", господин (глава политсовета партии "Оппозиционная партия – За жизнь" Виктор – ред.) Медведчук, продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем его давний товарищ господин Порошенко", - говорится в заявлении.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768241835.html
украина
киев
варшава
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керченский пролив
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в мире, украина, киев, петр порошенко, варшава, турция, telegram (приложение), керченский пролив, европейская солидарность, партия "слуга народа"
16:52 17.01.2022 (обновлено: 17:17 17.01.2022)
 
Порошенко пытался устроить скандал в аэропорту, заявили в Раде

"Слуга народа": Порошенко пытался устроить искусственный скандал в аэропорту в Киеве

© REUTERS / Gleb GaranichПетр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорте в Киеве
Петр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорте в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Петр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорте в Киеве
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко в аэропорту пытался устроить искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние, заявила пропрезидентская партия "Слуга народа".
"Сегодня экс-президент Петр Порошенко пытался устроить совершенно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние – вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, требуемые законом, - говорится в заявлении партии, которое опубликовала в Telegram пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
В партии считают такие действия Порошенко "проявлением позорных привычек старой политики".
"В то же время мы призываем представителей партии (Порошенко - ред.) "Европейская солидарность" не участвовать в политических спектаклях и попытаться убедить своего лидера, что политизация и скандализация не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу. Обидно, но другой подозреваемый по "угольному делу", господин (глава политсовета партии "Оппозиционная партия – За жизнь" Виктор – ред.) Медведчук, продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем его давний товарищ господин Порошенко", - говорится в заявлении.
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Петр Порошенко во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
16:37
Порошенко заснул в суде на заседании по избранию ему меры пресечения
 
В миреУкраинаКиевПетр ПорошенкоВаршаваТурцияTelegram (приложение)Керченский проливЕвропейская солидарностьПартия "Слуга народа"
 
 
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