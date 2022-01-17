https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768202867.html

Порошенко заинтересован, чтобы суд быстро принял решение о мере пресечения

Порошенко заинтересован, чтобы суд быстро принял решение о мере пресечения - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко заинтересован, чтобы суд быстро принял решение о мере пресечения

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что суд в понедельник примет решение относительно ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения по... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:30

2022-01-17T13:30

2022-01-17T13:47

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что суд в понедельник примет решение относительно ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене при поставках угля из неподконтрольных районов Донбасса.Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, после чего отправился в Печерский районный суд Киева, где проходит заседание по избранию ему меры пресечения. Суд объявил перерыв до 15.00 мск, предоставив время адвокатам экс-президента на ознакомление с материалами дела."Мы взяли эти материалы, судья объявил перерыв и не сказал, на какое время, но мы заинтересованы в том, чтобы это было быстро. Мы попытаемся сейчас ознакомиться с девятью томами дела за час или полтора, и как только судья продолжит заседание, мы настроены сегодня дать бой", - сказал Порошенко на митинге перед зданием суда.В понедельник Порошенко должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречали его в аэропорту.Адвокаты Порошенко опасались, что Порошенко могут задержать по прилету для принудительной доставки в суд по избранию ему меры пресечения. При этом защита уверяет, что оснований для задержания Порошенко нет, так как по прилете он добровольно готов явиться на соответствующее заседание суда.В Государственном бюро расследований Украины позже подтвердили, что их сотрудники в аэропорту "Киев" пытались вручить экс-президенту Петру Порошенко повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения, однако он отказался взять документы.Сам Порошенко в интервью перед прилетом заявил, что уже планирует свое время после суда и не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768204687.html

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768193968.html

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украина, петр порошенко, в мире, киев, варшава