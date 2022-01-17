Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768202867.html
Порошенко заинтересован, чтобы суд быстро принял решение о мере пресечения
Порошенко заинтересован, чтобы суд быстро принял решение о мере пресечения - РИА Новости, 17.01.2022
Порошенко заинтересован, чтобы суд быстро принял решение о мере пресечения
Экс-президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что суд в понедельник примет решение относительно ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения по... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:30
2022-01-17T13:47
украина
петр порошенко
в мире
киев
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768187929_0:175:3025:1877_1920x0_80_0_0_e3d64696feea3f51102a4edaa53791ba.jpg
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что суд в понедельник примет решение относительно ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене при поставках угля из неподконтрольных районов Донбасса.Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, после чего отправился в Печерский районный суд Киева, где проходит заседание по избранию ему меры пресечения. Суд объявил перерыв до 15.00 мск, предоставив время адвокатам экс-президента на ознакомление с материалами дела."Мы взяли эти материалы, судья объявил перерыв и не сказал, на какое время, но мы заинтересованы в том, чтобы это было быстро. Мы попытаемся сейчас ознакомиться с девятью томами дела за час или полтора, и как только судья продолжит заседание, мы настроены сегодня дать бой", - сказал Порошенко на митинге перед зданием суда.В понедельник Порошенко должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречали его в аэропорту.Адвокаты Порошенко опасались, что Порошенко могут задержать по прилету для принудительной доставки в суд по избранию ему меры пресечения. При этом защита уверяет, что оснований для задержания Порошенко нет, так как по прилете он добровольно готов явиться на соответствующее заседание суда.В Государственном бюро расследований Украины позже подтвердили, что их сотрудники в аэропорту "Киев" пытались вручить экс-президенту Петру Порошенко повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения, однако он отказался взять документы.Сам Порошенко в интервью перед прилетом заявил, что уже планирует свое время после суда и не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.
https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768204687.html
https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768193968.html
украина
киев
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768187929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b28580d6dd64d58d2071944ace41b71a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, петр порошенко, в мире, киев, варшава
13:30 17.01.2022 (обновлено: 13:47 17.01.2022)
 
Порошенко заинтересован, чтобы суд быстро принял решение о мере пресечения

Экс-президент Порошенко заинтересован, чтобы суд быстро принял решение о мере пресечения

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПетр Порошенко в суде в Киеве
Петр Порошенко в суде в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Петр Порошенко в суде в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что суд в понедельник примет решение относительно ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене при поставках угля из неподконтрольных районов Донбасса.
Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, после чего отправился в Печерский районный суд Киева, где проходит заседание по избранию ему меры пресечения. Суд объявил перерыв до 15.00 мск, предоставив время адвокатам экс-президента на ознакомление с материалами дела.
Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорте Жуляны - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
13:40
Порошенко покинул здание суда
"Мы взяли эти материалы, судья объявил перерыв и не сказал, на какое время, но мы заинтересованы в том, чтобы это было быстро. Мы попытаемся сейчас ознакомиться с девятью томами дела за час или полтора, и как только судья продолжит заседание, мы настроены сегодня дать бой", - сказал Порошенко на митинге перед зданием суда.
В понедельник Порошенко должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречали его в аэропорту.
Адвокаты Порошенко опасались, что Порошенко могут задержать по прилету для принудительной доставки в суд по избранию ему меры пресечения. При этом защита уверяет, что оснований для задержания Порошенко нет, так как по прилете он добровольно готов явиться на соответствующее заседание суда.
В Государственном бюро расследований Украины позже подтвердили, что их сотрудники в аэропорту "Киев" пытались вручить экс-президенту Петру Порошенко повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения, однако он отказался взять документы.
Сам Порошенко в интервью перед прилетом заявил, что уже планирует свое время после суда и не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.
Петр Порошенко во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
12:56
Порошенко отказался от бесплатного адвоката
 
УкраинаПетр ПорошенкоВ миреКиевВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Пушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" России
01:11Зеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"
01:10СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"
01:05В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:00AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения
00:52Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
00:45На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшие
00:34КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
00:27Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
00:19СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
00:13В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
00:09Российские инспекторы проверят военный объект в Британии
00:01В России начинаются крещенские купания
23:59ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
23:58Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
23:53Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
23:43Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
23:43Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
23:35Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины
23:27Словакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиков
Лента новостейМолния
Пушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" РоссииЗеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИAFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашенияРогозин сравнил НАТО с бандерлогамиНа Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшиеКНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракетГлава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭСМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы ЙеменаВ России стартовал пятый этап туристического кешбэкаРоссийские инспекторы проверят военный объект в БританииВ России начинаются крещенские купанияЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил БоррельАрестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИБоррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасностиСуд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 январяЗеленский ответил на петицию о воинском учете для женщинБоррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за УкраиныСловакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиков