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Силовики пытались задержать Порошенко в аэропорту в Киеве
Силовики пытались задержать Порошенко в аэропорту в Киеве - РИА Новости, 17.01.2022
Силовики пытались задержать Порошенко в аэропорту в Киеве
Следователи государственного бюро расследований Украины зачитали экс-президенту Украины Петру Порошенко повестку на заседание суда по избранию ему меры... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:31
2022-01-17T11:08
в мире
киев
петр порошенко
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Следователи государственного бюро расследований Украины зачитали экс-президенту Украины Петру Порошенко повестку на заседание суда по избранию ему меры пресечения, в которой сказано что он задержан.Как следует из трансляции, которую ведет телеканал "Прямой", на пункте паспортного контроля у Порошенко забрали паспорт. После этого к нему подошел следователь и зачитал повестку на заседание суда. "Вы являетесь задержанным", - сказал правоохранитель, обращаясь к Порошенко.При этом депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность" окружили Порошенко не подпуская правоохранителей.Порошенко в комментарии журналистам, которые находятся на пункте пограничного контроля, заявил, что его пытаются не впустить в страну. "Меня, гражданина Украины, пытаются не пустить на Украину, забрали паспорт под предлогом какого-то контроля", - сказал он.
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в мире, киев, петр порошенко
10:31 17.01.2022 (обновлено: 11:08 17.01.2022)
 
Силовики пытались задержать Порошенко в аэропорту в Киеве

Силовики пытались задержать экс-президента Украины Порошенко в аэропорту в Киеве

© REUTERS / Gleb GaranichПетр Порошенко в самолете перед вылетом в Киев из Варшавы
Петр Порошенко в самолете перед вылетом в Киев из Варшавы - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Петр Порошенко в самолете перед вылетом в Киев из Варшавы
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Следователи государственного бюро расследований Украины зачитали экс-президенту Украины Петру Порошенко повестку на заседание суда по избранию ему меры пресечения, в которой сказано что он задержан.
Как следует из трансляции, которую ведет телеканал "Прямой", на пункте паспортного контроля у Порошенко забрали паспорт. После этого к нему подошел следователь и зачитал повестку на заседание суда. "Вы являетесь задержанным", - сказал правоохранитель, обращаясь к Порошенко.
При этом депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность" окружили Порошенко не подпуская правоохранителей.
Порошенко в комментарии журналистам, которые находятся на пункте пограничного контроля, заявил, что его пытаются не впустить в страну. "Меня, гражданина Украины, пытаются не пустить на Украину, забрали паспорт под предлогом какого-то контроля", - сказал он.
Петр Порошенко прибыл в Киев - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
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