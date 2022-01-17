https://ria.ru/20220117/pakistan-1768204074.html

Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана

Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана - РИА Новости, 17.01.2022

Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, стороны обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:36

2022-01-17T13:36

2022-01-17T13:49

пакистан

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, стороны обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имран-Ханом. Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении."Имран-хан подчеркнул широкую поддержку в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире заявлений президента России на ежегодной пресс-конференции 23 декабря о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Путин напомнил, что Россия - многонациональное и многоконфессиональное государство, "в котором традиционно сосуществуют и взаимодействуют народы, исповедующие различные религии, включая ислам".

https://ria.ru/20211126/gaz-1760823476.html

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пакистан, в мире, владимир путин, имран хан, россия