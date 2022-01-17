13:36 17.01.2022 (обновлено: 13:49 17.01.2022)
Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана
Президент Путин обсудил по телефону с премьер-министром Пакистана Ханом борьбу с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, стороны обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имран-Ханом. Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
"Имран-хан подчеркнул широкую поддержку в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире заявлений президента России на ежегодной пресс-конференции 23 декабря о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Путин напомнил, что Россия - многонациональное и многоконфессиональное государство, "в котором традиционно сосуществуют и взаимодействуют народы, исповедующие различные религии, включая ислам".
Подчеркивается, что Путин напомнил, что Россия - многонациональное и многоконфессиональное государство, "в котором традиционно сосуществуют и взаимодействуют народы, исповедующие различные религии, включая ислам".
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