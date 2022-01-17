Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил Байден
Президент США Байден: взявший заложников в синагоге британец мог купить оружие "на улице"
© AP Photo / Brandon WadeПолиция перед синагогой Конгрегации Бет Исраэль в городе Колливилл, штат Техас
© AP Photo / Brandon Wade
Полиция перед синагогой Конгрегации Бет Исраэль в городе Колливилл, штат Техас
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Британец, взявший заложников в техасской синагоге, мог купить оружие "на улице", а взрывных устройств при нем вопреки первоначальным опасениям не оказалось, сообщил президента США Джо Байден.
Случившееся в городке Колливилл он назвал "актом террора". Преступник, в котором опознали 44-летнего подданного Великобритании Малика Фейсала Акрама, был ликвидирован бойцами спецназа, освободившими в субботу всех трех заложников после 10-часового противостояния.
"У меня нет всех фактов, нет их и у генерального прокурора (США Меррика Гарланда). Но, предположительно он достал оружие на улице, купил его, когда приземлился. По-видимому, он у него не было бомб. Это мы знаем, хотя он говорил, что у него также есть бомбы", - рассказал Байден журналистам.
Акрам, по сообщениям СМИ, добивался освобождения пакистанки Аафии Сиддики, которая отбывает в США 86-летний тюремный срок за покушение на американского военного в Афганистане. ФБР пришло к выводу, что мужчина действовал в одиночку.
Байден добавил, что Акрам, по данным следствия, провел первую ночь в США в ночлежке для бездомных.