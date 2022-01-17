https://ria.ru/20220117/oruzhie-1768135614.html

Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил Байден

Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил Байден - РИА Новости, 17.01.2022

Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил Байден

Британец, взявший заложников в техасской синагоге, мог купить оружие "на улице", а взрывных устройств при нем вопреки первоначальным опасениям не оказалось,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T00:46

2022-01-17T00:46

2022-01-17T00:46

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Британец, взявший заложников в техасской синагоге, мог купить оружие "на улице", а взрывных устройств при нем вопреки первоначальным опасениям не оказалось, сообщил президента США Джо Байден.Случившееся в городке Колливилл он назвал "актом террора". Преступник, в котором опознали 44-летнего подданного Великобритании Малика Фейсала Акрама, был ликвидирован бойцами спецназа, освободившими в субботу всех трех заложников после 10-часового противостояния.Акрам, по сообщениям СМИ, добивался освобождения пакистанки Аафии Сиддики, которая отбывает в США 86-летний тюремный срок за покушение на американского военного в Афганистане. ФБР пришло к выводу, что мужчина действовал в одиночку.Байден добавил, что Акрам, по данным следствия, провел первую ночь в США в ночлежке для бездомных.

https://ria.ru/20220116/antisemitizm-1768060553.html

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