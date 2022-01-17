https://ria.ru/20220117/omikron-1768261420.html

Москвичей предупредили о росте нагрузки на горячую линию для вызова врача

Москвичей предупредили о росте нагрузки на горячую линию для вызова врача - РИА Новости, 17.01.2022

Москвичей предупредили о росте нагрузки на горячую линию для вызова врача

Ожидание на горячей линии в Москве может увеличиваться из-за роста числа вызовов врача на дом на фоне штамма "омикрон", сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:26

2022-01-17T18:26

2022-01-17T18:50

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ожидание на горячей линии в Москве может увеличиваться из-за роста числа вызовов врача на дом на фоне штамма "омикрон", сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения."В Москве наблюдается увеличение числа заболевших в связи с приходом штамма "омикрон". В связи с увеличивающимся числом вызовов врача на дом время ожидания на горячей линии может быть увеличено. Обращаем внимание, что жители с симптомами ОРВИ и температуре до 38 могут обращаться за получением медицинской помощи непосредственно к дежурному врачу поликлиники без предварительной записи и звонка на линию 122", - говорится в сообщении.Отмечается, что в поликлиниках значительно увеличено количество дежурных врачей. "Они работают с 8 до 20 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения. Также мы расширили спектр доступных диагностических возможностей. Помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс и ПЦР тестирования, при наличии показаний пациентам в поликлинике будут проводить дополнительные обследования – например, взятие анализа крови, проведение ЭКГ и другие", - говорится в сообщении.Уточняется, что для безопасного пребывания в городских поликлиниках на входе проводится бесконтактная термометрия. Для пациентов с повышенной температурой тела и иными симптомами ОРВИ предусмотрена специальная маршрутизация, которая позволяет развести поток пациентов с симптомами ОРВИ от пациентов, которые пришли в поликлинику в связи с другим заболеванием. Внутри помещений обязательным является ношение средств индивидуальной защиты.

https://ria.ru/20220117/immunitet-1768252164.html

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