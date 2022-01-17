https://ria.ru/20220117/nastavnichestvo-1768194324.html
ЕР предложила ввести институт наставничества при трудоустройстве молодежи
ЕР предложила ввести институт наставничества при трудоустройстве молодежи - РИА Новости, 17.01.2022
ЕР предложила ввести институт наставничества при трудоустройстве молодежи
"Единая Россия" предлагает ввести на законодательном уровне институт наставничества при трудоустройстве молодых сотрудников, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:57
2022-01-17T12:57
2022-01-17T12:57
общество
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. "Единая Россия" предлагает ввести на законодательном уровне институт наставничества при трудоустройстве молодых сотрудников, сообщила пресс-служба партии."Единая Россия" предлагает законодательно закрепить институт наставничества при молодежном трудоустройстве", - говорится в сообщении.Отмечается, что это поможет в реализации программы молодежной занятости, которую партия разработала вместе с Минтрудом и на которую добилась финансирования в федеральном бюджете на 2022-2024 годы.По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, сейчас наставник – это "суперспециалист", который выполняет свои трудовые обязанности и дополнительно ведет молодых сотрудников."Нужно определить систему мотивации наставников и помочь с их подготовкой, заложить педагогические программы – в том числе через службы занятости. Законодательное закрепление института наставничества взаимовыгодно для бизнеса, власти и молодых людей, которые получат карьерные перспективы. И создает единую систему сопровождения поддержки молодых кадров", - отметила депутат на пресс-конференции.
https://ria.ru/20211210/chernyshenko-1763087246.html
https://ria.ru/20210927/bezrabotnye-1752004352.html
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общество, единая россия, госдума рф
ЕР предложила ввести институт наставничества при трудоустройстве молодежи
"Единая Россия" предложила ввести институт наставничества при трудоустройстве молодежи