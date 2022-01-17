https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768278302.html
В Башкирии отменили массовые мероприятия
В Башкирии отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 17.01.2022
В Башкирии отменили массовые мероприятия
Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, перенеся проведение массовых... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T20:44
2022-01-17T20:44
2022-01-17T20:44
распространение коронавируса
общество
коронавирусы
республика башкортостан
радий хабиров
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коронавирус в россии
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УФА, 17 янв – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, перенеся проведение массовых мероприятий на более поздний срок, сообщили в пресс-службе руководителя региона.Согласно новой редакции документа, на более поздний срок и до особого указания переносится проведение физкультурно-массовых и культурно-массовых (фестивали, смотры, конкурсы) мероприятий."Запрещается проведение собраний трудовых коллективов и иных массовых мероприятий с количеством работников или приглашённых более 30 человек. Руководители государственных и муниципальных органов власти должны воздержаться от организации и проведения личных приёмов граждан", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, коронавирусы, республика башкортостан, радий хабиров, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Башкирии отменили массовые мероприятия
Массовые мероприятия отменили в Башкирии из-за угрозы распространения COVID-19