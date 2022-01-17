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В России за сутки выписали 19 756 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 19 756 человек после COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022
В России за сутки выписали 19 756 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 19 756 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 878 371 человек после этой болезни, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:35
2022-01-17T11:35
2022-01-17T11:35
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самарская область
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 756 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 878 371 человек после этой болезни, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 756 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 878 371", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1805, Воронежской области - 1439, Самарской области - 1297.
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В России за сутки выписали 19 756 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 19 756 человек после COVID-19, за все время - 9 878 371