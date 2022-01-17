https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768174290.html

В России за сутки выписали 19 756 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 19 756 человек после COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022

В России за сутки выписали 19 756 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 19 756 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 878 371 человек после этой болезни, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:35

2022-01-17T11:35

2022-01-17T11:35

распространение коронавируса

общество

самарская область

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 756 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 878 371 человек после этой болезни, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 756 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 878 371", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1805, Воронежской области - 1439, Самарской области - 1297.

самарская область

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