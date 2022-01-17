https://ria.ru/20220117/granitsa-1768175821.html

Лукашенко заявил о наращивании военного контингента Украины на границе

Лукашенко заявил о наращивании военного контингента Украины на границе - РИА Новости, 17.01.2022

Лукашенко заявил о наращивании военного контингента Украины на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у границ Белоруссии идет наращивание военного контингента Украины. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:41

2022-01-17T11:41

2022-01-17T11:41

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александр лукашенко

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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у границ Белоруссии идет наращивание военного контингента Украины."Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от Государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь."Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси", - отметил президент Белоруссии.Как отмечает агентство, на Украине у белорусских границ проводится спецоперация "Полесье", в приграничье выведено до 10 тысяч военнослужащих. "То есть динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20220114/gryzlov-1767860065.html

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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко