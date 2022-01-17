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НАТО знает о реакции Москвы при отказе от гарантий безопасности, заявил МИД
НАТО знает о реакции Москвы при отказе от гарантий безопасности, заявил МИД - РИА Новости, 17.01.2022
НАТО знает о реакции Москвы при отказе от гарантий безопасности, заявил МИД
В НАТО знают, как ответит Москва, если альянс не примет предложения по гарантиям безопасности: военно-технический ответ России будет зависеть от ситуации и... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T20:13
2022-01-17T20:13
2022-01-17T22:57
сша
москва
александр грушко
нато
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совет россия-нато
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В НАТО знают, как ответит Москва, если альянс не примет предложения по гарантиям безопасности: военно-технический ответ России будет зависеть от ситуации и военного потенциала другой стороны, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно", - сказал замминистра в интервью "Коммерсанту".Он подчеркнул, что "все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, какие военные потенциалы могут быть задействованы против наших интересов".Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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сша, москва, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, россия
20:13 17.01.2022 (обновлено: 22:57 17.01.2022)
НАТО знает о реакции Москвы при отказе от гарантий безопасности, заявил МИД
Замглавы МИД Грушко: НАТО знает о реакции Москвы при отказе от гарантий безопасности