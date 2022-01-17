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Рябков и посол Индии обсудили итоги встреч России с США и НАТО

Рябков и посол Индии обсудили итоги встреч России с США и НАТО - РИА Новости, 17.01.2022

Рябков и посол Индии обсудили итоги встреч России с США и НАТО

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Индии в Москве Паван Капур провели обмен мнениями по итогам встречи России с США и заседания Совета Россия-НАТО, сообщили... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:22

2022-01-17T18:22

2022-01-17T18:22

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индия

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нато

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совет россия-нато

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Индии в Москве Паван Капур провели обмен мнениями по итогам встречи России с США и заседания Совета Россия-НАТО, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Состоялся заинтересованный обмен мнениями и оценками по итогам проведенных на прошлой неделе мероприятий в Женеве, Брюсселе и Вене относительно гарантий безопасности Российской Федерации", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Отмечается, что в ходе беседы рассмотрены также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220117/nato-1768216106.html

https://ria.ru/20220117/liniya-1768139881.html

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в мире, сша, индия, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, россия