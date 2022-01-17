https://ria.ru/20220117/dorogi-1768230944.html
Путин поручил подготовить идеи по развитию дорожной сети
Путин поручил подготовить идеи по развитию дорожной сети - РИА Новости, 17.01.2022
Путин поручил подготовить идеи по развитию дорожной сети
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по развитию дорог для повышения доступности медицинских организаций для населения, РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:37
2022-01-17T15:37
2022-01-17T15:45
общество
владимир путин
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по развитию дорог для повышения доступности медицинских организаций для населения, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... проанализировать состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения с точки зрения решения задач по повышению доступности для населения медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, и при необходимости подготовить предложения о дополнительных мерах, направленных на развитие сети таких дорог", - говорится в перечне поручений.Доклад должен быть подготовлен до 10 апреля, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и руководители субъектов.
https://ria.ru/20220111/remont-1767318361.html
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общество, владимир путин, михаил мишустин, здоровье - общество, россия
15:37 17.01.2022 (обновлено: 15:45 17.01.2022)
Путин поручил подготовить идеи по развитию дорожной сети
Правительство подготовит идеи по развитию дорог для повышения доступности медорганизаций