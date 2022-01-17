https://ria.ru/20220117/dorogi-1768230944.html

Путин поручил подготовить идеи по развитию дорожной сети

Путин поручил подготовить идеи по развитию дорожной сети - РИА Новости, 17.01.2022

Путин поручил подготовить идеи по развитию дорожной сети

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по развитию дорог для повышения доступности медицинских организаций для населения, РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:37

2022-01-17T15:37

2022-01-17T15:45

общество

владимир путин

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по развитию дорог для повышения доступности медицинских организаций для населения, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... проанализировать состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения с точки зрения решения задач по повышению доступности для населения медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, и при необходимости подготовить предложения о дополнительных мерах, направленных на развитие сети таких дорог", - говорится в перечне поручений.Доклад должен быть подготовлен до 10 апреля, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и руководители субъектов.

https://ria.ru/20220111/remont-1767318361.html

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общество, владимир путин, михаил мишустин, здоровье - общество, россия