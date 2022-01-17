https://ria.ru/20220117/donbass-1768217663.html

Глава МИД Германии заявила о планах посетить линию разграничения в Донбассе

Глава МИД Германии заявила о планах посетить линию разграничения в Донбассе - РИА Новости, 17.01.2022

Глава МИД Германии заявила о планах посетить линию разграничения в Донбассе

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом планирует посетить линию разграничения в Донбассе РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:35

2022-01-17T14:35

2022-01-17T17:17

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом планирует посетить линию разграничения в ДонбассеМинистр добавила, что договорилась с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом "делать все, чтобы оживить нормандский процесс" и они оба вскоре посетят Украину и контактную линию в Донбассе.Она отметила, что ОБСЕ в этом контексте имеет особое значение как организация, созданная для обеспечения безопасности в Европе. "Это (деэскалация ситуации вокруг Украины) безумно сложно. Нет некой волшебной двери, которую можно открыть и кризис будет разрешен. Мы должны найти все форматы (урегулирования). Если нет двери, то мы должны открывать различные окна, чем мы можем помочь снизить напряженность ситуации, угрожающей Украине, и вернуться наконец за стол переговоров", - заявила Бербок.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220117/donbass-1768246789.html

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