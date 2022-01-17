14:35 17.01.2022 (обновлено: 17:17 17.01.2022)
Глава МИД Германии заявила о планах посетить линию разграничения в Донбассе
Глава МИД Германии Бербок заявила о планах посетить линию разграничения в Донбассе
© AP Photo / Andriy DubchakУкраинский солдат на линии разграничения с Донецкой областью
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинский солдат на линии разграничения с Донецкой областью
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом планирует посетить линию разграничения в Донбассе
"Мы будем делать все, чтобы гарантировать безопасность Украины, мы будем делать все, чтобы гарантировать безопасность в Европе. Поэтому я лично как министр иностранных дел день и ночь работаю над этим... Убеждена, нам нужны различные форматы, чтобы быть в состоянии гарантировать безопасность, делать все, чтобы выступать единым фронтом как европейцы - в ЕС, в ОБСЕ", - продолжила Бербок.
Министр добавила, что договорилась с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом "делать все, чтобы оживить нормандский процесс" и они оба вскоре посетят Украину и контактную линию в Донбассе.
Она отметила, что ОБСЕ в этом контексте имеет особое значение как организация, созданная для обеспечения безопасности в Европе. "Это (деэскалация ситуации вокруг Украины) безумно сложно. Нет некой волшебной двери, которую можно открыть и кризис будет разрешен. Мы должны найти все форматы (урегулирования). Если нет двери, то мы должны открывать различные окна, чем мы можем помочь снизить напряженность ситуации, угрожающей Украине, и вернуться наконец за стол переговоров", - заявила Бербок.