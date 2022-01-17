https://ria.ru/20220117/donbass-1768158962.html
В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны ВСУ
В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.01.2022
В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны ВСУ
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:14
2022-01-17T10:14
2022-01-17T10:14
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ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 15 января украинские силовики не открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики обстреляли подконтрольный республике поселок Молодежное из гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
https://ria.ru/20220117/donbass-1768158011.html
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны ВСУ
В ЛНР заявили об обстреле поселка Молодежное со стороны ВСУ