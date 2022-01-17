https://ria.ru/20220117/donbass-1768158011.html

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками донбасского села

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками донбасского села - РИА Новости, 17.01.2022

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками донбасского села

Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:09

2022-01-17T10:09

2022-01-17T10:09

в мире

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР заявляли, что 15 января украинские силовики не нарушали режим тишины."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны ВС Украины", - сказал офицер представительства ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики обстреляли из гранатомета подконтрольное республике село Веденское.

https://radiosputnik.ria.ru/20220116/donbass-1768079701.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220116/mina-1768114618.html

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр