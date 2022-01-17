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В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками донбасского села
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками донбасского села - РИА Новости, 17.01.2022
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками донбасского села
Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:09
2022-01-17T10:09
2022-01-17T10:09
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР заявляли, что 15 января украинские силовики не нарушали режим тишины."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны ВС Украины", - сказал офицер представительства ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики обстреляли из гранатомета подконтрольное республике село Веденское.
https://radiosputnik.ria.ru/20220116/donbass-1768079701.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками донбасского села
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками села Веденское