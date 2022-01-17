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Что будет с долларом уже в марте
Управляющий активами рассказал, что будет с долларом уже в марте - РИА Новости, 17.01.2022
Что будет с долларом уже в марте
Рубль можно назвать существенно недооцененной валютой. Его справедливая цена приближается к 70 за доллар, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "МКБ... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T04:19
2022-01-17T04:19
2022-01-17T04:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Рубль можно назвать существенно недооцененной валютой. Его справедливая цена приближается к 70 за доллар, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский.Поддубский ждет в первом квартале 2022 года умеренного укрепления рубля, если геополитический фон не продолжит ухудшаться.
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экономика, рубль, доллар
Управляющий активами рассказал, что будет с долларом уже в марте
Эксперт Поддубский спрогнозировал укрепление рубля в первом квартале 2022 года