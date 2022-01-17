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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220117/dollar-1768135892.html
Что будет с долларом уже в марте
Управляющий активами рассказал, что будет с долларом уже в марте - РИА Новости, 17.01.2022
Что будет с долларом уже в марте
Рубль можно назвать существенно недооцененной валютой. Его справедливая цена приближается к 70 за доллар, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "МКБ... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T04:19
2022-01-17T04:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Рубль можно назвать существенно недооцененной валютой. Его справедливая цена приближается к 70 за доллар, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский.Поддубский ждет в первом квартале 2022 года умеренного укрепления рубля, если геополитический фон не продолжит ухудшаться.
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экономика, рубль, доллар
04:19 17.01.2022
 
Управляющий активами рассказал, что будет с долларом уже в марте

Эксперт Поддубский спрогнозировал укрепление рубля в первом квартале 2022 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара
Электронное табло с символикой доллара - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с символикой доллара
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Рубль можно назвать существенно недооцененной валютой. Его справедливая цена приближается к 70 за доллар, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский.
"Это объясняется как общим умеренно-негативным взглядом глобальных инвесторов в отношении всей группы валют развивающихся стран на фоне роста ставок на долговых рынках, так и отдельно взятыми российским рисками, связанными с геополитикой", — считает эксперт.
Поддубский ждет в первом квартале 2022 года умеренного укрепления рубля, если геополитический фон не продолжит ухудшаться.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДоллар
 
 
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