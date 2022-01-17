https://ria.ru/20220117/dollar-1768135892.html

Что будет с долларом уже в марте

Управляющий активами рассказал, что будет с долларом уже в марте - РИА Новости, 17.01.2022

Что будет с долларом уже в марте

Рубль можно назвать существенно недооцененной валютой. Его справедливая цена приближается к 70 за доллар, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "МКБ... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T04:19

2022-01-17T04:19

2022-01-17T04:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

доллар

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Рубль можно назвать существенно недооцененной валютой. Его справедливая цена приближается к 70 за доллар, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский.Поддубский ждет в первом квартале 2022 года умеренного укрепления рубля, если геополитический фон не продолжит ухудшаться.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рубль, доллар