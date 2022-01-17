https://ria.ru/20220117/bezopasnost-1768226999.html

Лавров на переговорах с Бербок обсудит предложения по безопасности

Лавров на переговорах с Бербок обсудит предложения по безопасности - РИА Новости, 17.01.2022

Лавров на переговорах с Бербок обсудит предложения по безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на предстоящих переговорах с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок углубленно обсудит предложения Москвы... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:17

2022-01-17T15:17

2022-01-17T15:17

сша

москва

нато

мид германии

сергей лавров

совет россия-нато

россия

анналена бербок

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на предстоящих переговорах с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок углубленно обсудит предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит в понедельник на Украину, оттуда она отправится в Москву, где во вторник состоятся переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, в первую очередь, реализации российских предложений о всеобъемлющих гарантиях безопасности в Европе", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220117/germaniya-1768165545.html

https://ria.ru/20220117/germaniya-1768216677.html

сша

москва

россия

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сша, москва, нато, мид германии, сергей лавров, совет россия-нато, россия, анналена бербок