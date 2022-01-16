https://ria.ru/20220116/zemletryasenie-1768061056.html

Азербайджанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Азербайджанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 16.01.2022

Азербайджанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана сообщил о землетрясении магнитудой 4,9 в Зангиланском районе,... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T09:56

2022-01-16T09:56

2022-01-16T16:44

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БАКУ, 16 янв – РИА Новости. Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана сообщил о землетрясении магнитудой 4,9 в Зангиланском районе, граничащем с Арменией и Ираном.Ранее в армянском МЧС информировали, что утром в воскресенье на армяно-азербайджанской границе в 12 километрах от города Капан Сюникской области на юге страны произошло землетрясение магнитудой 4,3."Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано в 07.25 по местному времени в 49 километрах к северо-востоку от станции Ордубад на территории Зангиланского района. Сила подземных толчков в эпицентре землетрясения составила 5 баллов, оно ощущалось в окрестных районах силой до 3-4 баллов", - говорится в сообщении академии наук Азербайджана.

https://ria.ru/20220112/obstrel-1767445650.html

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