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ФБР заявило, что захвативший заложников в Техасе был британец Малик Акрам

ФБР заявило, что захвативший заложников в Техасе был британец Малик Акрам - РИА Новости, 16.01.2022

ФБР заявило, что захвативший заложников в Техасе был британец Малик Акрам

Мужчина, захвативший накануне заложников в американской синагоге и убитый при их освобождении, опознан как 44-летний подданный Великобритании Малик Фейсал... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T20:50

2022-01-16T20:50

2022-01-16T20:55

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Мужчина, захвативший накануне заложников в американской синагоге и убитый при их освобождении, опознан как 44-летний подданный Великобритании Малик Фейсал Акрам, сообщило ФБР."Специальный управляющий агент Мэттью ДеСарно из полевого офиса ФБР в Далласе подтвердил сегодня личность захватившего заложников в Колливилле, штат Техас. Это британский гражданин Малик Фейсал Акрам, 44 лет", - сказано в пресс-релизе бюро.Накануне он несколько часов удерживал в заложниках четырех человек в местной синагоге. Одного из них Акрам отпустил, остальные были освобождены бойцами спецназа, которые застрелили подозреваемого.По данным СМИ, он требовал освобождения пакистанки Аафии Сиддики, которая приговорена в США к 86 годам лишения свободы за покушение на убийство американского солдата в Афганистане.

https://ria.ru/20220116/zalozhniki-1768122155.html

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в мире, техас, сша, фбр, даллас, афганистан