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ФБР заявило, что захвативший заложников в Техасе был британец Малик Акрам
ФБР заявило, что захвативший заложников в Техасе был британец Малик Акрам - РИА Новости, 16.01.2022
ФБР заявило, что захвативший заложников в Техасе был британец Малик Акрам
Мужчина, захвативший накануне заложников в американской синагоге и убитый при их освобождении, опознан как 44-летний подданный Великобритании Малик Фейсал... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T20:50
2022-01-16T20:50
2022-01-16T20:55
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Мужчина, захвативший накануне заложников в американской синагоге и убитый при их освобождении, опознан как 44-летний подданный Великобритании Малик Фейсал Акрам, сообщило ФБР."Специальный управляющий агент Мэттью ДеСарно из полевого офиса ФБР в Далласе подтвердил сегодня личность захватившего заложников в Колливилле, штат Техас. Это британский гражданин Малик Фейсал Акрам, 44 лет", - сказано в пресс-релизе бюро.Накануне он несколько часов удерживал в заложниках четырех человек в местной синагоге. Одного из них Акрам отпустил, остальные были освобождены бойцами спецназа, которые застрелили подозреваемого.По данным СМИ, он требовал освобождения пакистанки Аафии Сиддики, которая приговорена в США к 86 годам лишения свободы за покушение на убийство американского солдата в Афганистане.
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в мире, техас, сша, фбр, даллас, афганистан
20:50 16.01.2022 (обновлено: 20:55 16.01.2022)
ФБР заявило, что захвативший заложников в Техасе был британец Малик Акрам
ФБР заявило, что захвативший заложников в Техасе был подданный Британии Малик Акрам