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Байден назвал захват заложников в Техасе актом террора

Байден назвал захват заложников в Техасе актом террора - РИА Новости, 16.01.2022

Байден назвал захват заложников в Техасе актом террора

Президент США Джо Байден назвал "актом террора" захват заложников в синагоге в американском штате Техас. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T20:19

2022-01-16T20:19

2022-01-16T20:29

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "актом террора" захват заложников в синагоге в американском штате Техас."Это был акт террора", - сказал он журналистам.Байден добавил, что переговорил с министром юстиции Мерриком Гарландом и работает вместе с ним над предотвращением подобных ситуаций в будущем.Накануне не известный пока мужчина взял в заложники четырех человек в синагоге городка Колливилла. Одного из них он отпустил, остальные были освобождены бойцами спецназа, которые застрелили подозреваемого.По данным СМИ, он требовал освобождения пакистанки Аафии Сиддики. Та приговорена в США к 86 годам лишения свободы за покушение на убийство американского солдата в Афганистане.

https://ria.ru/20220116/antisemitizm-1768060553.html

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в мире, техас, джо байден, сша, афганистан