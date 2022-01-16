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Байден назвал захват заложников в Техасе актом террора
Байден назвал захват заложников в Техасе актом террора - РИА Новости, 16.01.2022
Байден назвал захват заложников в Техасе актом террора
Президент США Джо Байден назвал "актом террора" захват заложников в синагоге в американском штате Техас. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T20:19
2022-01-16T20:19
2022-01-16T20:29
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "актом террора" захват заложников в синагоге в американском штате Техас."Это был акт террора", - сказал он журналистам.Байден добавил, что переговорил с министром юстиции Мерриком Гарландом и работает вместе с ним над предотвращением подобных ситуаций в будущем.Накануне не известный пока мужчина взял в заложники четырех человек в синагоге городка Колливилла. Одного из них он отпустил, остальные были освобождены бойцами спецназа, которые застрелили подозреваемого.По данным СМИ, он требовал освобождения пакистанки Аафии Сиддики. Та приговорена в США к 86 годам лишения свободы за покушение на убийство американского солдата в Афганистане.
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в мире, техас, джо байден, сша, афганистан
20:19 16.01.2022 (обновлено: 20:29 16.01.2022)
Байден назвал захват заложников в Техасе актом террора
Президент США Байден назвал захват заложников в синагоге в Техасе актом террора