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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220116/vaktsinatsiya-1768117587.html
Более трех миллионов жителей Петербурга привились от коронавируса
Более трех миллионов жителей Петербурга привились от коронавируса - РИА Новости, 16.01.2022
Более трех миллионов жителей Петербурга привились от коронавируса
Более 3 миллионов жителей Санкт-Петербурга привито от COVID-19 первым компонентом вакцины "Спутник V" или вакциной "Спутник Лайт", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T18:59
2022-01-16T18:59
распространение коронавируса
общество
вакцинация
санкт-петербург
александр беглов
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Более 3 миллионов жителей Санкт-Петербурга привито от COVID-19 первым компонентом вакцины "Спутник V" или вакциной "Спутник Лайт", сообщает пресс-служба администрации губернатора города."На вечер субботы, 15 января, общее количество привитых первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" составило 3 миллиона 1 тысяча 45 человек", - говорится в сообщении.Из них "Спутником Лайт" за счет госбюджета привито 645 263 человек.Кроме этого, в городе 194 918 человек прошли ревакцинацию.По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в связи с ростом заболеваемости и глобальным распространением "омикрон"-штамма необходимо продолжать кампанию по вакцинации и ревакцинации.В настоящее время в городе работают 190 прививочных пунктов на базе медицинских организаций, а также 57 мобильных пунктов.В Петербург с начала кампании по вакцинации поступило 4 миллиона 44 тысячи комплектов вакцин, включая "Спутник Лайт". Отмечается, что неизрасходованный запас на сегодняшний день составляет 842 тысячи комплектов вакцины.
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общество, вакцинация, санкт-петербург, александр беглов, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
18:59 16.01.2022
 
Более трех миллионов жителей Петербурга привились от коронавируса

От коронавируса привились более трех миллионов жителей Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19
Пункт вакцинации от CoVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пункт вакцинации от CoVID-19 . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Более 3 миллионов жителей Санкт-Петербурга привито от COVID-19 первым компонентом вакцины "Спутник V" или вакциной "Спутник Лайт", сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"На вечер субботы, 15 января, общее количество привитых первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" составило 3 миллиона 1 тысяча 45 человек", - говорится в сообщении.
Из них "Спутником Лайт" за счет госбюджета привито 645 263 человек.
Кроме этого, в городе 194 918 человек прошли ревакцинацию.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в связи с ростом заболеваемости и глобальным распространением "омикрон"-штамма необходимо продолжать кампанию по вакцинации и ревакцинации.
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В настоящее время в городе работают 190 прививочных пунктов на базе медицинских организаций, а также 57 мобильных пунктов.
В Петербург с начала кампании по вакцинации поступило 4 миллиона 44 тысячи комплектов вакцин, включая "Спутник Лайт". Отмечается, что неизрасходованный запас на сегодняшний день составляет 842 тысячи комплектов вакцины.
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияСанкт-ПетербургАлександр БегловКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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