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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220116/vaktsinatsiya-1768110077.html
В Австрии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса
В Австрии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 16.01.2022
В Австрии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса
Австрия вводит с начала февраля обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц от 18 лет. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T17:38
2022-01-16T18:03
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
австрия
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Австрия вводит с начала февраля обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц от 18 лет."Для успешной борьбы с пандемией коронавируса и защиты австрийской системы здравоохранения необходим высокий уровень охвата вакцинацией. Поэтому с начала февраля в Австрии будет действовать всеобщая обязательная вакцинация от COVID-19", - сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.С начала февраля до 15 марта прививку должны получить люди, пока не прошедшие вакцинацию. Власти будут по почте рассылать соответствующее уведомление. Начало этой фазы будет зависеть от того, когда закон об обязательной вакцинации вступит в силу.С 15 марта соблюдение обязательства будет контролироваться, за нарушение предусмотрен штраф в размере до 600 евро, в некоторых случаях максимальный размер штрафа может составить до 3 600 евро.Исключение из обязательства составляют лица до 18 лет, беременные, лица, для которых вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью. В случае с переболевшими исключение действует в течение 180 дней после положительного теста на коронавирус.
https://ria.ru/20220110/voz-1767200026.html
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в мире, вакцинация, австрия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
17:38 16.01.2022 (обновлено: 18:03 16.01.2022)
 
В Австрии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса

Австрия с февраля вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц от 18 лет

© AP Photo / Vadim GhirdaМужчина в центре вакцинации от COVID-19 в Вене, Австрия
Мужчина в центре вакцинации от COVID-19 в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Австрия вводит с начала февраля обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц от 18 лет.
"Для успешной борьбы с пандемией коронавируса и защиты австрийской системы здравоохранения необходим высокий уровень охвата вакцинацией. Поэтому с начала февраля в Австрии будет действовать всеобщая обязательная вакцинация от COVID-19", - сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.
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С начала февраля до 15 марта прививку должны получить люди, пока не прошедшие вакцинацию. Власти будут по почте рассылать соответствующее уведомление. Начало этой фазы будет зависеть от того, когда закон об обязательной вакцинации вступит в силу.
С 15 марта соблюдение обязательства будет контролироваться, за нарушение предусмотрен штраф в размере до 600 евро, в некоторых случаях максимальный размер штрафа может составить до 3 600 евро.
Исключение из обязательства составляют лица до 18 лет, беременные, лица, для которых вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью. В случае с переболевшими исключение действует в течение 180 дней после положительного теста на коронавирус.
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