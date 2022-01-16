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В России за сутки умерли 686 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 686 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.01.2022

В России за сутки умерли 686 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 686 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 321 320 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T11:03

2022-01-16T11:03

2022-01-16T11:03

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 686 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 321 320 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 686 смертей... За весь период по России умерло 321 320 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 70 человек, в Санкт-Петербурге - 63, Подмосковье - 41.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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