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В России за сутки умерли 686 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 686 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.01.2022
В России за сутки умерли 686 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 686 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 321 320 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T11:03
2022-01-16T11:03
2022-01-16T11:03
распространение коронавируса
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москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 686 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 321 320 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 686 смертей... За весь период по России умерло 321 320 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 70 человек, в Санкт-Петербурге - 63, Подмосковье - 41.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 686 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 686 пациентов с COVID-19