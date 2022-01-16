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Жители Калининградской области смогли увидеть "лунный нимб"
Жители Калининградской области смогли увидеть "лунный нимб" - РИА Новости, 16.01.2022
Жители Калининградской области смогли увидеть "лунный нимб"
Жители Калининградской области в ночь с 15 на 16 января стали свидетелями необычного и редкого оптического явления в ночном небе — лунного гало. Очевидцы... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T17:05
2022-01-16T22:16
общество
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 16 янв — РИА Новости. Жители Калининградской области в ночь с 15 на 16 января стали свидетелями необычного и редкого оптического явления в ночном небе — лунного гало. Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях.Гало (нимб, ореол) — атмосферное оптическое явление в виде ореола, который возникает из-за вторичного свечения вокруг источника света. Такой эффект вызывается мельчайшими ледяными кристаллами в атмосфере."Зрелищные снимки лунного гало прошедшей ночью, сделанные подписчиками нашей группы и другими жителями города", — сказано в подписи фоторепортажу в группе "Погода и метеоявления в Калининградской области" во "ВКонтакте".Пользователи сообщества отмечают, что в этом январе жители региона уже наблюдали редкое явление природы: они делятся снимками "нетипичного" для области полярного сияния от 14 января."Что-то для января уже много неожиданностей для природы", — написал в комментариях один из участников группы.Яркое сияние можно было увидеть в северной части региона. Такую интенсивность в прошлый раз наблюдали в Калининградской области в 2015 и 2017 годах.
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общество, калининградская область
17:05 16.01.2022 (обновлено: 22:16 16.01.2022)
 
Жители Калининградской области смогли увидеть "лунный нимб"

Жители Калининградской области в ночь с 15 на 16 января смогли увидеть "лунный нимб"

© Фото предоставлено Анной НеделькоЛунное гало в небе над Калининградом
Лунное гало в небе над Калининградом
© Фото предоставлено Анной Неделько
Лунное гало в небе над Калининградом
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 16 янв — РИА Новости. Жители Калининградской области в ночь с 15 на 16 января стали свидетелями необычного и редкого оптического явления в ночном небе — лунного гало. Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях.
Гало (нимб, ореол) — атмосферное оптическое явление в виде ореола, который возникает из-за вторичного свечения вокруг источника света. Такой эффект вызывается мельчайшими ледяными кристаллами в атмосфере.
"Зрелищные снимки лунного гало прошедшей ночью, сделанные подписчиками нашей группы и другими жителями города", — сказано в подписи фоторепортажу в группе "Погода и метеоявления в Калининградской области" во "ВКонтакте".
Пользователи сообщества отмечают, что в этом январе жители региона уже наблюдали редкое явление природы: они делятся снимками "нетипичного" для области полярного сияния от 14 января.
"Что-то для января уже много неожиданностей для природы", — написал в комментариях один из участников группы.
Яркое сияние можно было увидеть в северной части региона. Такую интенсивность в прошлый раз наблюдали в Калининградской области в 2015 и 2017 годах.
 
ОбществоКалининградская область
 
 
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