https://ria.ru/20220116/koronavirus-1768065786.html

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 16.01.2022

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии - 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T11:07

2022-01-16T11:07

2022-01-16T11:07

распространение коронавируса

общество

республика калмыкия

ульяновская область

здоровье - общество

чукотский автономный округ

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии - 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,05%, 2. Республика Тыва - 0,07%, 3. Ульяновская область, Чукотский автономный округ - 0,1%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220116/koronavirus-1768065193.html

республика калмыкия

ульяновская область

чукотский автономный округ

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общество, республика калмыкия, ульяновская область, здоровье - общество, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии