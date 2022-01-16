https://ria.ru/20220116/koronavirus-1768065786.html
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 16.01.2022
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии - 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T11:07
2022-01-16T11:07
2022-01-16T11:07
распространение коронавируса
общество
республика калмыкия
ульяновская область
здоровье - общество
чукотский автономный округ
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии - 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,05%, 2. Республика Тыва - 0,07%, 3. Ульяновская область, Чукотский автономный округ - 0,1%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220116/koronavirus-1768065193.html
республика калмыкия
ульяновская область
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общество, республика калмыкия, ульяновская область, здоровье - общество, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии