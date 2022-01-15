https://ria.ru/20220115/zarazheniya-1767950108.html
В Казахстане выявили более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Казахстане выявили более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.01.2022
В Казахстане выявили более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом
Более 12 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Казахстане за сутки, общее число зафиксированных заболевших достигло 1 036 385, сообщила... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T05:47
2022-01-15T05:47
2022-01-15T05:47
распространение коронавируса
в мире
казахстан
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469140_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_3154b1afb76b503f6f28350990dafaa0.jpg
НУР-СУЛТАН, 15 янв - РИА Новости. Более 12 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Казахстане за сутки, общее число зафиксированных заболевших достигло 1 036 385, сообщила межведомственная комиссия.Днем ранее комиссия сообщала о 10 418 новых случаях COVID-19 за сутки, что стало новым антирекордом."За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 12 381 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220111/sputnik-1767290808.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469140_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_12d93f3872f9a9379887684a5bc24d95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, коронавирус covid-19
В Казахстане выявили более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Казахстане за сутки выявили 12 381 случай заражения коронавирусом