https://ria.ru/20220115/zarazheniya-1767950108.html

В Казахстане выявили более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом

В Казахстане выявили более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.01.2022

В Казахстане выявили более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом

Более 12 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Казахстане за сутки, общее число зафиксированных заболевших достигло 1 036 385, сообщила... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T05:47

2022-01-15T05:47

2022-01-15T05:47

распространение коронавируса

в мире

казахстан

коронавирус covid-19

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НУР-СУЛТАН, 15 янв - РИА Новости. Более 12 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Казахстане за сутки, общее число зафиксированных заболевших достигло 1 036 385, сообщила межведомственная комиссия.Днем ранее комиссия сообщала о 10 418 новых случаях COVID-19 за сутки, что стало новым антирекордом."За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 12 381 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220111/sputnik-1767290808.html

казахстан

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в мире, казахстан, коронавирус covid-19