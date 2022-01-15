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Москва рассчитывает на продолжение переговоров с США и НАТО, заявил Слуцкий
Москва рассчитывает на продолжение переговоров с США и НАТО, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.01.2022
Москва рассчитывает на продолжение переговоров с США и НАТО, заявил Слуцкий
Москва ждет продолжения переговоров с США и НАТО, а также письменных ответов по каждому пункту российских предложений по гарантиям безопасности, заявил... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T17:07
2022-01-15T17:47
политика
безопасность
сша
нато
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва ждет продолжения переговоров с США и НАТО, а также письменных ответов по каждому пункту российских предложений по гарантиям безопасности, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Twitter, что Вашингтон и Североатлантический альянс готовы к дальнейшему диалогу с Россией."Красивые слова. Однако не могу здесь не процитировать высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о существующих на Западе планах "замотать" переговорный процесс. Россия, безусловно, рассчитывает на продолжение переговоров, а не их имитацию. Но прежде всего Москва ждет от США и НАТО ответов в письменном виде по каждому из предложенных пунктов", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Гарантии нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи российских границ парламентарий назвал абсолютным императивом."И, как опять же отметил глава российского МИД, бесконечно ждать каких-то обещаний мы не будем", — констатировал он.Переговоры с НАТОВ начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
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политика, безопасность, сша, нато, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия
17:07 15.01.2022 (обновлено: 17:47 15.01.2022)
 
Москва рассчитывает на продолжение переговоров с США и НАТО, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий: Россия ждет продолжения переговоров с США и НАТО, а не их имитации

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва ждет продолжения переговоров с США и НАТО, а также письменных ответов по каждому пункту российских предложений по гарантиям безопасности, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Twitter, что Вашингтон и Североатлантический альянс готовы к дальнейшему диалогу с Россией.
"Красивые слова. Однако не могу здесь не процитировать высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о существующих на Западе планах "замотать" переговорный процесс. Россия, безусловно, рассчитывает на продолжение переговоров, а не их имитацию. Но прежде всего Москва ждет от США и НАТО ответов в письменном виде по каждому из предложенных пунктов", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Гарантии нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи российских границ парламентарий назвал абсолютным императивом.
"И, как опять же отметил глава российского МИД, бесконечно ждать каких-то обещаний мы не будем", — констатировал он.
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Переговоры с НАТО

В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.
Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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ПолитикаБезопасностьСШАНАТОГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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