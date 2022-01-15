17:07 15.01.2022 (обновлено: 17:47 15.01.2022)
Москва рассчитывает на продолжение переговоров с США и НАТО, заявил Слуцкий
Депутат Слуцкий: Россия ждет продолжения переговоров с США и НАТО, а не их имитации
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва ждет продолжения переговоров с США и НАТО, а также письменных ответов по каждому пункту российских предложений по гарантиям безопасности, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Twitter, что Вашингтон и Североатлантический альянс готовы к дальнейшему диалогу с Россией.
"Красивые слова. Однако не могу здесь не процитировать высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о существующих на Западе планах "замотать" переговорный процесс. Россия, безусловно, рассчитывает на продолжение переговоров, а не их имитацию. Но прежде всего Москва ждет от США и НАТО ответов в письменном виде по каждому из предложенных пунктов", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Гарантии нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи российских границ парламентарий назвал абсолютным императивом.
"И, как опять же отметил глава российского МИД, бесконечно ждать каких-то обещаний мы не будем", — констатировал он.
Переговоры с НАТО
Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.