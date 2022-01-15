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Пассажирка рассказала, как избежать доплат за ручную кладь сверх нормы
Пассажирка рассказала, как избежать доплат за ручную кладь сверх нормы - РИА Новости, 15.01.2022
Пассажирка рассказала, как избежать доплат за ручную кладь сверх нормы
Опытная путешественница дала совет, как не платить за дополнительную ручную кладь при посадке на самолет, пишет The Sun. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T02:00
2022-01-15T02:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Опытная путешественница дала совет, как не платить за дополнительную ручную кладь при посадке на самолет, пишет The Sun."Если у вас много вещей, и вы не хотите за них доплачивать, воспользуйтесь обычной дорожной подушкой", — советует она на своей страничке в TikTok. На видео женщина показала, как вытаскивает из пуфика всю набивку, чтобы освободить место для перевозки одежды, которая не влезла в рюкзак."Обязательно приобретайте подушку с застежкой-молнией, ее удобнее набивать, — добавляет она. — Когда вещи внутри, просто положите ее поверх сумки".
https://ria.ru/20220113/aeroporty-1767697083.html
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Пассажирка рассказала, как избежать доплат за ручную кладь сверх нормы
Пассажирка дала совет, как взять на борт самолета больше вещей и не платить за них