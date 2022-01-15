Порошенко запланировал новый визит в Брюссель
Экс-президент Порошенко запланировал новый визит в Брюссель, несмотря на возможный арест
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 15 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует 24 января посетить Брюссель для участия в заседании межпарламентского совета Украина-НАТО, сообщается на сайте его политсилы "Европейская солидарность".
Порошенко планирует вернуться на Украину 17 января. Ранее пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о государственной измене. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
"По приглашению Парламентской ассамблеи НАТО пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко планирует 24 января посетить Брюссель для участия в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО. В рамках визита ожидаются встречи Петра Порошенко с союзниками Украины в рамках консолидации усилий по международному противодействию продолжающейся агрессии Кремля и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, неотвратимости демократических реформ в нашем государстве на пути к членству в ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.