https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1767963295.html

Первые два самолета с миротворцами прибыли из Казахастана в Подмосковье

Первые два самолета с миротворцами прибыли из Казахастана в Подмосковье - РИА Новости, 15.01.2022

Первые два самолета с миротворцами прибыли из Казахастана в Подмосковье

Первые два самолета ВКС России Ан-124 "Руслан" с российскими миротворцами прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T10:41

2022-01-15T10:41

2022-01-15T11:58

беспорядки в казахстане

безопасность

казахстан

воздушно-космические силы россии

россия

одкб

ан-124

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767971922_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7283ca69a5b2c5175c984256a5d214c5.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Первые два самолета ВКС России Ан-124 "Руслан" с российскими миротворцами прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны РФ."Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 "Руслан" с российскими миротворцами из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана", - говорится в сообщении.Отмечается, что личный состав приступил к разгрузке вооружения, военной техники и имущества. По окончании торжественного митинга личный состав совершит марш в пункт постоянной дислокации.

https://ria.ru/20220115/samolety-1767960311.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первые два самолета ВКС с российскими миротворцами прибыли из Казахстана. Кадры Минобороны Российские миротворцы из состава сил ОДКБ загрузили военную технику в самолеты Ил-76 и Ан-124 перед вылетом из Алма-Аты. Первые два самолета ВКС Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами прибыли на Подмосковный аэродром «Чкаловский» из Казахстана. 2022-01-15T10:41 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, казахстан, воздушно-космические силы россии, россия, одкб, ан-124