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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1767963295.html
Первые два самолета с миротворцами прибыли из Казахастана в Подмосковье
Первые два самолета с миротворцами прибыли из Казахастана в Подмосковье - РИА Новости, 15.01.2022
Первые два самолета с миротворцами прибыли из Казахастана в Подмосковье
Первые два самолета ВКС России Ан-124 "Руслан" с российскими миротворцами прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T10:41
2022-01-15T11:58
беспорядки в казахстане
безопасность
казахстан
воздушно-космические силы россии
россия
одкб
ан-124
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Первые два самолета ВКС России Ан-124 "Руслан" с российскими миротворцами прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны РФ."Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 "Руслан" с российскими миротворцами из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана", - говорится в сообщении.Отмечается, что личный состав приступил к разгрузке вооружения, военной техники и имущества. По окончании торжественного митинга личный состав совершит марш в пункт постоянной дислокации.
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Первые два самолета ВКС с российскими миротворцами прибыли из Казахстана. Кадры Минобороны
Российские миротворцы из состава сил ОДКБ загрузили военную технику в самолеты Ил-76 и Ан-124 перед вылетом из Алма-Аты. Первые два самолета ВКС Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами прибыли на Подмосковный аэродром «Чкаловский» из Казахстана.
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безопасность, казахстан, воздушно-космические силы россии, россия, одкб, ан-124
10:41 15.01.2022 (обновлено: 11:58 15.01.2022)
 
Первые два самолета с миротворцами прибыли из Казахастана в Подмосковье

Первые два самолета с миротворцами прибыли из Казахастана на аэродром "Чкаловский"

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Первые два самолета ВКС России Ан-124 "Руслан" с российскими миротворцами прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 "Руслан" с российскими миротворцами из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что личный состав приступил к разгрузке вооружения, военной техники и имущества. По окончании торжественного митинга личный состав совершит марш в пункт постоянной дислокации.
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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Беспорядки в КазахстанеБезопасностьКазахстанВоздушно-космические силы РоссииРоссияОДКБАн-124
 
 
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