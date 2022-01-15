Лукашенко рассказал об итогах операции ОДКБ в Казахстане
Президент Лукашенко: операция в Казахстане показала готовность защищать суверенитет
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на улице в Алма-Ате
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на улице в Алма-Ате. Архивное фото
МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что миротворческая операция ОДКБ в Казахстане показала готовность армий этих стран совместно защищать суверенитет.
"Сегодня мы с уверенностью можем констатировать, что миротворческий контингент Организации способен быстро и эффективно выполнять любые поставленные задачи. Совместное участие в миротворческой операции также наглядно подтверждает высокую готовность армий государств — членов ОДКБ к совместным действиям по обеспечению суверенитета и независимости наших стран как главного условия национальной безопасности", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
Белорусский президент также заявил, что белорусы не могли бросить казахстанских друзей в беде. "Вспомните, как 80 лет назад в Брестской крепости (в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – ред.) советские люди рука об руку защищали общую Родину. Так и сегодня, плечом к плечу с братскими народами мы противостоим агрессору. И пусть никто даже не сомневается, что наши государства готовы сделать всё для сохранения региональной безопасности, мирного неба над головой", - заявил Лукашенко.
Данное заявление белорусский президент сделал в субботу на встрече с белорусским миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.