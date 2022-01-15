Эксперт дал советы инвесторам, как спасти деньги от скачков инфляции
Эксперт Андрей Тарасов: облигации с фиксированным доходом спасут инвесторов от инфляции
Графики фондовых индексов. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Облигации с фиксированным доходом уберегут инвесторов от скачков инфляции, которая может начать снижаться во второй половине года, сказал РИА Новости финансовый эксперт-аналитик, менеджер продуктов компании "Винвестор" Андрей Тарасов.
"Из представленных ниже активов можно сформировать диверсифицированный портфель на 2022 год, который поможет защитить деньги от высокой инфляции. При этом не стоит забывать про риски. Например, возросшая геополитическая напряженность либо более мощная волна кризиса в Турции способны оказать влияние на российские активы", - говорит эксперт.
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Например, ОФЗ-26223 дают доходность к погашению порядка 9,48% годовых (до февраля 2024 года), ОФЗ-26227 - 9,52% (до июля 2024 года). Можно также выделить облигации АФК "Система" выпуска 12 (10,73% годовых до оферты в октябре 2024 года), "Уралкалия" выпуска 6 (10,46% до февраля 2024 года). Это доходность до вычета НДФЛ.
"На фоне глобальной войны центробанков (в том числе и Банка России) против инфляции теряют привлекательность флоатеры (облигации с плавающей ставкой купона – ред.) Интересны для покупки облигации надежных эмитентов с фиксированным купоном. Покупка таких бумаг – хороший шанс получить привлекательную реальную доходность на горизонте 2-3 лет, так как в ближайшие год-два в России есть предпосылки для снижения инфляции и ключевой ставки", - отмечает Тарасов.
Сформировать сбалансированный портфель инвесторам позволят и просевшие в цене российские "голубые фишки" и акции китайских технологических компаний, сказал эксперт.
"Акции некоторых крупных компаний существенно упали в цене, а это значит, их можно купить дешевле, и не стоит забывать про существенную дивидендную доходность, которую приносят некоторые из них. Можно присмотреться к акциям Сбербанка, "Газпрома" и "Роснефти". В пользу последних прогнозы по росту цен на нефть на фоне восстановления экономик", - отмечает он.
"В 2022 году ожидается смягчение госрегулирования технологических компаний, можно обратить внимание на AliBaba, JD.com, Baidu, которые торгуются на Мосбирже и СПБ бирже, а также на фонд китайских компаний от FinEx (FXCN)", - добавил эксперт.
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