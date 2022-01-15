https://ria.ru/20220115/investitsii-1767957436.html

Эксперт дал советы инвесторам, как спасти деньги от скачков инфляции

Эксперт дал советы инвесторам, как спасти деньги от скачков инфляции - РИА Новости, 15.01.2022

Эксперт дал советы инвесторам, как спасти деньги от скачков инфляции

Облигации с фиксированным доходом уберегут инвесторов от скачков инфляции, которая может начать снижаться во второй половине года, сказал РИА Новости финансовый РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T09:11

2022-01-15T09:11

2022-01-15T09:11

экономика

турция

уралкалий

афк "система"

baidu

андрей тарасов

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Облигации с фиксированным доходом уберегут инвесторов от скачков инфляции, которая может начать снижаться во второй половине года, сказал РИА Новости финансовый эксперт-аналитик, менеджер продуктов компании "Винвестор" Андрей Тарасов."Из представленных ниже активов можно сформировать диверсифицированный портфель на 2022 год, который поможет защитить деньги от высокой инфляции. При этом не стоит забывать про риски. Например, возросшая геополитическая напряженность либо более мощная волна кризиса в Турции способны оказать влияние на российские активы", - говорит эксперт.Например, ОФЗ-26223 дают доходность к погашению порядка 9,48% годовых (до февраля 2024 года), ОФЗ-26227 - 9,52% (до июля 2024 года). Можно также выделить облигации АФК "Система" выпуска 12 (10,73% годовых до оферты в октябре 2024 года), "Уралкалия" выпуска 6 (10,46% до февраля 2024 года). Это доходность до вычета НДФЛ.Сформировать сбалансированный портфель инвесторам позволят и просевшие в цене российские "голубые фишки" и акции китайских технологических компаний, сказал эксперт."В 2022 году ожидается смягчение госрегулирования технологических компаний, можно обратить внимание на AliBaba, JD.com, Baidu, которые торгуются на Мосбирже и СПБ бирже, а также на фонд китайских компаний от FinEx (FXCN)", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20220106/investitsii-1766700054.html

https://ria.ru/20211110/obligatsii-1758323683.html

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экономика, турция, уралкалий, афк "система", baidu, андрей тарасов