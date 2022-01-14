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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/zakonoproekt-1767785538.html
Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах
Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 14.01.2022
Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах
Кабмин вместе с правящей партией отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:03
2022-01-14T10:56
распространение коронавируса
общество
единая россия
татьяна голикова
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Кабмин вместе с правящей партией отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", — сообщила она журналистам.В пятницу в документ внесут поправки:Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что инициативу и поправки к ней готовили в условиях распространения дельта-штамма коронавируса. Теперь же законопроект нужно адаптировать к новым условиям."Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию — он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". В этой связи "Единая Россия" внимательно изучила ситуацию и считает единственно правильным отложить рассмотрение документа", — сказал онЗаконопроект внесли в нижнюю палату 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го.В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего ее повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
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Голикова: "Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении"
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабмин вместе с правящей партией отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. "Правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", — сообщила она журналистам.
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общество, единая россия, татьяна голикова, россия, коронавирус в россии
10:03 14.01.2022 (обновлено: 10:56 14.01.2022)
 
Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Вице-премьер Голикова: правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Кабмин вместе с правящей партией отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", — сообщила она журналистам.
В пятницу в документ внесут поправки:
  • те, у кого нет QR-кода, смогут посещать общественные места по результату ПЦР-теста и после 1 февраля;
  • Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата для имеющих медицинский отвод от прививки;
  • военные и приравненные к ним категории населения получат сертификаты с соблюдением требований защиты данных.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что инициативу и поправки к ней готовили в условиях распространения дельта-штамма коронавируса. Теперь же законопроект нужно адаптировать к новым условиям.
"Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию — он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". В этой связи "Единая Россия" внимательно изучила ситуацию и считает единственно правильным отложить рассмотрение документа", — сказал он
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Законопроект внесли в нижнюю палату 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го.

В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего ее повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
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