https://ria.ru/20220114/zakonoproekt-1767785538.html

Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 14.01.2022

Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Кабмин вместе с правящей партией отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:03

2022-01-14T10:03

2022-01-14T10:56

распространение коронавируса

общество

единая россия

татьяна голикова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Кабмин вместе с правящей партией отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", — сообщила она журналистам.В пятницу в документ внесут поправки:Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что инициативу и поправки к ней готовили в условиях распространения дельта-штамма коронавируса. Теперь же законопроект нужно адаптировать к новым условиям."Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию — он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". В этой связи "Единая Россия" внимательно изучила ситуацию и считает единственно правильным отложить рассмотрение документа", — сказал онЗаконопроект внесли в нижнюю палату 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го.В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего ее повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

https://ria.ru/20220112/qr-kod-1767484640.html

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Голикова: "Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении" Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабмин вместе с правящей партией отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. "Правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", — сообщила она журналистам. 2022-01-14T10:03 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, единая россия, татьяна голикова, россия, коронавирус в россии