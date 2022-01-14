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Бенин одобрил применение "Спутника Лайт"
Бенин одобрил применение "Спутника Лайт" - РИА Новости, 14.01.2022
Бенин одобрил применение "Спутника Лайт"
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" получила одобрение в Бенине как самостоятельный препарат и в качестве универсального бустера к другим, сообщается... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:40
2022-01-14T14:40
2022-01-14T14:40
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" получила одобрение в Бенине как самостоятельный препарат и в качестве универсального бустера к другим, сообщается официальном Twitter вакцины "Спутник"."Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" теперь разрешена в Бенине как самостоятельная вакцина и в качестве универсального бустера", - говорится в сообщении."Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины "Спутник V".
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Бенин одобрил применение "Спутника Лайт"
Бенин одобрил применение российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт"