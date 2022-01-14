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Туризм
https://ria.ru/20220114/uzbekistan-1767911985.html
В аэропортах Узбекистана будут тестировать на COVID-19 из-за "омикрона"
В аэропортах Узбекистана будут тестировать на COVID-19 из-за "омикрона" - РИА Новости, 14.01.2022
В аэропортах Узбекистана будут тестировать на COVID-19 из-за "омикрона"
Обязательные экспресс-тесты на коронавирус вновь вводятся в аэропортах Узбекистана с 15 января из-за выявления штамма "омикрон" в стране, сообщает в пятницу... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:43
2022-01-14T18:43
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ТАШКЕНТ, 14 янв – РИА Новости. Обязательные экспресс-тесты на коронавирус вновь вводятся в аэропортах Узбекистана с 15 января из-за выявления штамма "омикрон" в стране, сообщает в пятницу пресс-служба АО Uzbekistan airports.Стоимость исследования, результат которого будет готов в течение 15 минут, составит 5 долларов в эквиваленте национальной валюты – сум. В случае выявления инфекции пассажира в обязательном порядке направят на изоляцию, добавили в пресс-службе.Экспресс-тестирование вводится в республике уже в третий раз.Ранее власти Узбекистана ужесточили правила въезда в страну из-за выявления "омикрона": с 15 января все пересекающие границу должны сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета вместо прежнего срока в 72 часа.В воскресенье министерство здравоохранения Узбекистана заявило, что в стране выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон".
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в мире, аэропорт, бухара, узбекистан, ташкент, самарканд, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, куда можно лететь
18:43 14.01.2022
 
В аэропортах Узбекистана будут тестировать на COVID-19 из-за "омикрона"

В аэропортах Узбекистана с 15 января вводится обязательный экспресс-тест на коронавирус

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрохожие у Медресе Кукельдаш в Ташкенте
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТАШКЕНТ, 14 янв – РИА Новости. Обязательные экспресс-тесты на коронавирус вновь вводятся в аэропортах Узбекистана с 15 января из-за выявления штамма "омикрон" в стране, сообщает в пятницу пресс-служба АО Uzbekistan airports.
Стоимость исследования, результат которого будет готов в течение 15 минут, составит 5 долларов в эквиваленте национальной валюты – сум. В случае выявления инфекции пассажира в обязательном порядке направят на изоляцию, добавили в пресс-службе.
Экспресс-тестирование вводится в республике уже в третий раз.
Ранее власти Узбекистана ужесточили правила въезда в страну из-за выявления "омикрона": с 15 января все пересекающие границу должны сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета вместо прежнего срока в 72 часа.
В воскресенье министерство здравоохранения Узбекистана заявило, что в стране выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон".
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