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В аэропортах Узбекистана будут тестировать на COVID-19 из-за "омикрона"

В аэропортах Узбекистана будут тестировать на COVID-19 из-за "омикрона" - РИА Новости, 14.01.2022

В аэропортах Узбекистана будут тестировать на COVID-19 из-за "омикрона"

Обязательные экспресс-тесты на коронавирус вновь вводятся в аэропортах Узбекистана с 15 января из-за выявления штамма "омикрон" в стране, сообщает в пятницу... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:43

2022-01-14T18:43

2022-01-14T18:43

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ТАШКЕНТ, 14 янв – РИА Новости. Обязательные экспресс-тесты на коронавирус вновь вводятся в аэропортах Узбекистана с 15 января из-за выявления штамма "омикрон" в стране, сообщает в пятницу пресс-служба АО Uzbekistan airports.Стоимость исследования, результат которого будет готов в течение 15 минут, составит 5 долларов в эквиваленте национальной валюты – сум. В случае выявления инфекции пассажира в обязательном порядке направят на изоляцию, добавили в пресс-службе.Экспресс-тестирование вводится в республике уже в третий раз.Ранее власти Узбекистана ужесточили правила въезда в страну из-за выявления "омикрона": с 15 января все пересекающие границу должны сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета вместо прежнего срока в 72 часа.В воскресенье министерство здравоохранения Узбекистана заявило, что в стране выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон".

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